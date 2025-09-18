Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq atteignent un niveau record après que la Fed a annoncé de nouvelles baisses de taux d'intérêt

Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,69%, S&P 500 0,86%, Nasdaq 1,05%

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont progressé jeudi, ceux liés au S&P 500 et au Nasdaq atteignant des niveaux record au lendemain de la baisse d'un quart de point des taux d'intérêt de la banque centrale américaine, la première de l'année.

Après cette réduction très attendue, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré que le ralentissement du marché de l'emploi était une priorité pour la banque centrale, indiquant que d'autres réductions pourraient suivre lors de ses réunions d'octobre et de décembre.

Les investisseurs tablent sur des réductions de 44,6 points de base d'ici la fin de l'année 2025, soit près de deux réductions d'un quart de point, selon les données compilées par LSEG.

M. Powell a toutefois tempéré les attentes agressives d'assouplissement des participants au marché, déclarant que la réduction était une mesure de gestion des risques et que la banque centrale n'avait pas besoin d'agir rapidement sur les taux, ce qui a conduit le S&P 500 et le Nasdaq à clôturer à la baisse mercredi.

Le géant des puces électroniques Nvidia NVDA.O a également pesé mercredi après qu'un rapport ait indiqué que les entreprises technologiques chinoises pourraient cesser d'acheter ses puces. L'action était en hausse de 2,3 % dans les échanges de pré-marché de jeudi.

Les contrats à terme liés à l'indice Russell 2000 des petites capitalisations RTYc1 ont gagné 1,5 %, car ces sociétés sont susceptibles d'obtenir de meilleurs résultats dans un environnement de faibles taux d'intérêt.

m. Powell a qualifié cette décision de "gestion du risque", soulignant qu'il s'agissait d'une forme d'assurance contre les signes croissants de faiblesse du marché du travail", a déclaré Jean Boivin, directeur de l'Institut d'investissement BlackRock.

"Tout assouplissement futur de la politique monétaire serait conditionné par des données confirmant que la faiblesse du marché de l'emploi est réelle et persistante

À 5h30 ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 321 points, soit 0,69%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 57,25 points, soit 0,86% et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 255,25 points, soit 1,05%.

Les inquiétudes concernant l'indépendance de la Fed ont également semblé s'estomper car les tentatives de l'administration du président Donald Trump de limoger le gouverneur Lisa Cook ont échoué et le gouverneur Stephen Miran, assermenté mardi, a été le seul dissident de la décision, appelant à une réduction plus importante de 50 points de base.

La décision de la Fed devrait renforcer le récent rebond de Wall Street, où le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint des records intrajournaliers au cours de plusieurs séances, stimulés par les espoirs d'assouplissement de la politique monétaire et le renouveau des actions liées à l'intelligence artificielle.

Les trois indices ont progressé jusqu'à présent en septembre - un mois historiquement mauvais pour les actions américaines - où le S&P 500 a perdu 1,4 % en moyenne depuis 2000, selon les données compilées par LSEG.

Une lecture hebdomadaire des demandes d'allocations chômage est attendue avant l'ouverture des marchés.

Parmi les actions, CrowdStrike CRWD.O a gagné 4,9% après qu'au moins deux courtiers ont relevé leur objectif de prix sur le titre.

Nucor NUE.N a glissé de 3,8% après que l'entreprise sidérurgique ait déclaré qu'elle s'attendait à ce que le bénéfice du troisième trimestre diminue dans ses trois secteurs d'activité.

Nike NKE.N a augmenté de 1,9 % après que RBC a relevé le distributeur de vêtements de sport de "performance sectorielle" à "surperformance".