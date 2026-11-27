Les contrats à terme sur le Nasdaq s'envolent alors que les investisseurs se ruent à nouveau sur les valeurs de l'IA, qui avaient été malmenées

Les contrats à terme sur les actions américaines ont bondi vendredi, emmenés par une hausse de plus de 2% des contrats sur le Nasdaq 100, alors que les investisseurs, de retour après la pause de Thanksgiving , se sont rués sur les actions liées à l’IA, qui avaient été malmenées.

Les principaux indices de Wall Street ont connu des fluctuations brutales cette semaine, avec le retour de Jensen Huang en tant que directeur général de Nvidia NVDA.O et la baisse temporaire d'Anthropic ANT.O sous son cours d’introduction en bourse, ce qui a contribué à la volatilité du secteur de l’IA.

Les investisseurs ont oscillé entre la recherche de bonnes affaires après une forte correction et les inquiétudes liées à la flambée des coûts, à l’endettement élevé et à la question de savoir si ces investissements génèrent des rendements suffisants.

“ Certains signes indiquent que la vague de ventes dans le secteur technologique s’est stabilisée pour l’instant et que l’appétit pour le risque revient sur les marchés”, ont déclaré les analystes de la Deutsche Bank dans une note.

Malgré ces turbulences, le S&P 500 et le Nasdaq s’apprêtent à enregistrer leur meilleure semaine depuis avril et août respectivement , tandis que l’indice Dow Jones des valeurs vedettes est en passe de connaître sa meilleure semaine depuis avril 2025.

Toutefois, ces hausses n’ont guère suffi à effacer les pertes enregistrées en novembre. Le S&P 500 et le Nasdaq s’apprêtent à connaître leur pire mois de novembre depuis 2008, sous la pression des inquiétudes liées à un durcissement de la réglementation en matière d’IA à la suite de la victoire des démocrates aux élections de mi-mandat, ainsi que des anticipations d’une politique monétaire qui resterait restrictive.

Les investisseurs évaluent également l’impact des nouveaux droits de douane proposés par l’administration Trump , annoncés mercredi, sur les importations en provenance de 14 partenaires commerciaux.

Les opérateurs anticipent désormais presque entièrement une hausse des taux d’intérêt de la Réserve fédérale en décembre, après que les données publiées cette semaine ont montré que l’économie américaine avait connu une croissance bien plus rapide que prévu initialement au troisième trimestre et que l’inflation s’était encore accélérée en octobre.

Les trois principaux indices sont entrés en correction technique ce mois-ci, le Nasdaq 100 .NDX ayant à un moment donné chuté de près de 20% par rapport à son plus haut d’octobre.

À 6h42 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 gagnaient 646 points, soit 1,29%, et ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 118 points, soit 1,64%. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 affichaient une hausse de 581,25 points, soit 2,23%.

Nvidia, au cœur de l’essor de l’IA, a gagné 3,6% en pré-ouverture, même si le titre restait à plus de 37% en dessous de son plus haut historique atteint en octobre, sur la base de sa dernière clôture.

D'autres fabricants de puces, malmenés ce mois-ci, ont également rebondi: AMD AMD.O a grimpé de 4 ,4% et Broadcom AVGO.O a gagné 3 ,4 %.

Les géants de l’IA Alphabet GOOGL.O , Amazon.com AMZN.O , Microsoft MSFT.O , Meta Platforms META.O et Oracle ORCL.N ont progressé de 2,1% à 4,4 %.

Les entreprises de néocloud CoreWeave CRWV.O et Nebius NBIS.O ont progressé respectivement de 6,5% et 7%. D’autres bénéficiaires de l’IA, notamment le spécialiste du stockage de données Sandisk, le fabricant de composants optiques Lumentum et le fabricant de serveurs Dell, ont également enregistré des hausses.

Les sociétés minières d’or et d’argent ont rebondi, les cours des métaux précieux s’étant redressés après plusieurs séances difficiles. Newmont NEM.N a gagné 5%, tandis que l’ETF Global X Silver Miners SIL.P a progressé de 5 ,7 %.

Altria MO.N a reculé de 2% après que le fabricant de Marlboro a déclaré qu’il envisageait une offre d’achat entièrement en numéraire sur Imperial Brands IMB.L et qu’il discutait d’un accord portant sur une partie des activités du groupe britannique de tabac avec une autre partie.

Vertex Pharmaceuticals VRTX.O a chuté de 7,5% après que l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a prolongé jusqu’à trois mois son examen du médicament de la société destiné au traitement des maladies rénales.

Les volumes de transactions pourraient être faibles après le jour férié de Thanksgiving de jeudi, les marchés boursiers américains n'étant ouverts que pendant une demi-journée vendredi.