Les contrats à terme sur le Nasdaq s'envolent alors que les investisseurs se ruent à nouveau sur les valeurs de l'IA, qui avaient été malmenées

Les contrats à terme sur les actions américaines ont bondi vendredi, emmenés par une hausse de près de 3 % des contrats sur le Nasdaq 100, alors que les investisseurs, de retour après les vacances de Thanksgiving, se sont rués sur les actions liées à l'IA, fortement malmenées.

Les principaux indices de Wall Street ont connu de fortes fluctuations cette semaine, le retour de Jensen Huang à la tête de Nvidia et la brève chute d’Anthropic sous son cours d’introduction en bourse ayant accentué la volatilité durant le repli du secteur de l’IA . Les investisseurs ont oscillé entre la recherche de bonnes affaires après une forte correction et les inquiétudes liées à la flambée des coûts et à un endettement important.

« La reprise des actions semble d’ordre technique. Les questions qui ont provoqué la panique sur les marchés restent sans réponse », a déclaré Kathleen Brooks, directrice de recherche chez XTB. « Si ces gains peuvent se maintenir vendredi, cela suggérerait un regain d’enthousiasme pour le secteur de l’IA. »

Malgré ces turbulences, le S&P 500 et le Nasdaq s’apprêtent à enregistrer leur meilleure semaine depuis août, tandis que l’indice Dow Jones des valeurs vedettes est en passe de connaître sa meilleure semaine depuis avril 2025.

Ce rebond n’a guère suffi à effacer les pertes enregistrées en novembre. Le S&P 500 et le Nasdaq sont en passe de connaître leur pire mois de novembre depuis 2008, sous la pression des inquiétudes liées à un durcissement de la réglementation en matière d’IA suite à la victoire des démocrates aux élections de mi-mandat et des anticipations d’une politique monétaire qui resterait restrictive.

Les investisseurs évaluent également l’impact des nouveaux droits de douane proposés par l’administration Trump sur les importations en provenance de 14 partenaires commerciaux, annoncés mercredi.

Les opérateurs anticipent désormais presque entièrement une hausse des taux d’intérêt de la Réserve fédérale en décembre, après que les données publiées cette semaine ont montré que l’économie américaine avait connu une croissance bien plus rapide que prévu initialement au troisième trimestre et que l’inflation s’était encore accélérée en octobre.

Les trois principaux indices sont entrés en correction technique ce mois-ci, le Nasdaq ayant à un moment donné chuté de près de 20 % par rapport à son plus haut niveau d’octobre.

À 4 h 23 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 gagnaient 669 points, soit 1,33 %, et ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 142,75 points, soit 1,98 %. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 affichaient une hausse de 749 points, soit 2,87 %.

Nvidia, au cœur de l'essor de l'IA, a gagné 4,7 % en pré-ouverture, même si le titre restait à plus de 37 % en dessous de son plus haut historique atteint en octobre, sur la base de sa dernière clôture.

D'autres fabricants de puces, malmenés ce mois-ci, ont également rebondi, AMD grimpant de 7 % et Broadcom gagnant 4,7 %.

Les géants de l’IA Alphabet GOOGL.O , Amazon.com AMZN.O , Microsoft MSFT.O , Meta Platforms META.O et Oracle ORCL.N ont progressé de 2,3 % à 5,3 %.

Les entreprises de néocloud CoreWeave et Nebius ont progressé respectivement de 7,9 % et 9,5 %. D’autres bénéficiaires de l’IA, notamment le spécialiste du stockage de données Sandisk, le fabricant de produits optiques Lumentum et le fabricant de serveurs Dell, ont également enregistré des hausses.

Les sociétés minières d’or et d’argent ont rebondi, les cours des métaux précieux s’étant redressés après plusieurs séances difficiles. Newmont a gagné 5,6 %, tandis que l’ETF Global X Silver Miners a progressé de 6,3 %.

Vertex Pharmaceuticals a chuté de 6,8 % après que l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a prolongé de trois mois maximum son examen du médicament de la société destiné au traitement des maladies rénales.

Les volumes d'échanges pourraient être faibles après le jour férié de Thanksgiving de jeudi, les marchés boursiers américains n'étant ouverts que pendant une demi-journée vendredi.