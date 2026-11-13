Les contrats à terme sur le Nasdaq restent en retrait alors que les turbulences chez Nvidia secouent le secteur de l'IA

Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 sont restés stables vendredi, au terme d’une semaine marquée par la volatilité et par la démission de Jensen Huang de son poste de directeur général du géant des puces électroniques Nvidia, suite à une enquête sur ses relations avec une femme d’affaires chinoise soupçonnée d’espionnage pour le compte de Pékin.

L'action Nvidia NVDA.O a progressé de 2,6 % en pré-ouverture après avoir perdu environ 11 % cette semaine jusqu'à jeudi, date à laquelle Colette Kress a été nommée directrice générale par intérim, ce qui a exacerbé les inquiétudes concernant le secteur de l'IA, mais elle reste en passe d'enregistrer sa plus longue série de pertes hebdomadaires depuis octobre 2012.

Le scandale risque de se répercuter sur l’ensemble du secteur de l’IA, Nvidia étant au cœur de cet essor. Les accords de financement conclus par l’entreprise avec plusieurs autres acteurs du secteur de l’IA pourraient désormais faire l’objet d’une surveillance accrue en raison du changement à la tête de la société, ont indiqué des investisseurs.

"Je suis pessimiste quant aux actions liées à l’IA. Il faut sortir de ces vagues avant qu’elles ne s’effondrent. Et dans le domaine de l’IA, nous sommes en pleine vague", a déclaré Sean Peche, fondateur et gestionnaire de portefeuille chez Ranmore Fund Management.

Les investisseurs attendent également les chiffres de l’inflation des prix à la production du mois d’octobre, qui pourraient s’avérer déterminants pour l’ampleur de la hausse des taux décidée par la Réserve fédérale américaine le mois prochain.

Les traders anticipent pleinement une hausse. Ces derniers jours, certains responsables de la banque centrale ont évoqué la possibilité d’une hausse de 50 points de base, alors que le marché s’attendait largement à une hausse modeste de 25 points de base. Selon l’outil CME FedWatch, la probabilité d’une hausse de 50 points de base s’établit à environ 12 %.

À 6 h 33 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow YMcv1 gagnaient 27 points, soit 0,05 %, les contrats E-mini sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 11,75 points, soit 0,15 %, et les contrats E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 reculaient de 7,5 points, soit 0,03 %.

Le climat morose sur le marché de l'IA menace la reprise des actions après la vague de ventes de la semaine dernière, suite au raz-de-marée des démocrates aux élections de mi-mandat.

LA PANNE DE MICROSOFT FRAPPE LES ACTIONS

Les services Outlook, Teams et Copilot de Microsoft MSFT.O ont connu une panne vendredi , marquant l’une des pires pannes de l’entreprise, qui s’est prolongée pendant plus de 12 heures et a perturbé les communications des entreprises et des gouvernements du monde entier.

L'action de la société a chuté de 2,1 % en pré-ouverture et a été la seule à reculer parmi le groupe des "Magnificent Seven".

Le titre Cerebras CBRS.O a bondi de plus de 17 % après que l’entreprise spécialisée dans les puces et le cloud a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires pour 2026 et signé un contrat avec Microsoft.

La solidité des résultats a, à certains moments, permis de contenir le pessimisme des marchés cette semaine. Sur les 450 entreprises de l’indice S&P 500 ayant publié leurs résultats jusqu’à jeudi, 83,6 % ont dépassé les attentes, selon Tajinder Dhillon, responsable de la recherche sur les résultats et les actions chez LSEG Data and Analytics.

Les investisseurs restent toutefois méfiants face à toute une série de risques, notamment sur le plan géopolitique. Les cours du pétrole se sont maintenus en territoire positif pour la troisième séance consécutive, au lendemain des déclarations du président Donald Trump selon lesquelles les États-Unis n’ont pas besoin d’un accord avec l’Iran.

Plusieurs titres du secteur des semi-conducteurs ont reculé. AMD AMD.O et Broadcom AVGO.O ont chacun perdu plus de 1,5 %.

Les valeurs liées aux cryptomonnaies ont chuté, Coinbase COIN.O , Strategy MSTR.O et MARA Holdings MARA.O reculant de 1,4 % à 2,6 % après que le bitcoin BTC= a atteint son plus bas niveau depuis environ trois mois.