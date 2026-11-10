Les contrats à terme sur le Nasdaq reculent sous l'effet des difficultés de Nvidia, tandis que l'introduction en bourse d'Anthropic est au centre de l'attention

Les contrats à terme liés à l'indice Nasdaq 100, à forte composante technologique, ont reculé mardi, les investisseurs évaluant les dernières informations concernant la polémique autour de Jensen Huang, directeur général de Nvidia , ainsi que les détails de l'introduction en bourse d'Anthropic.

Les données sur l’inflation attendues plus tard dans la journée devraient également donner le ton pour le reste de la semaine. Un indice des prix à la consommation (IPC) plus élevé que prévu pourrait menacer la reprise boursière naissante observée ces derniers temps.

L'action de Nvidia NVDA.O , deuxième entreprise la plus valorisée au monde, a effacé ses gains enregistrés avant l'ouverture et affichait une baisse de 0,2%.

La liaison entre Jensen Huang et la femme d’affaires chinoise Alice Huang, soupçonnée d’être une espionne au service de Pékin, aurait facilité l’expédition de puces de la société d’une valeur d’au moins 7,5 milliards de dollars via des entreprises chinoises, selon The Information.

En tant que directeur général de l’entreprise au cœur du boom de l’IA, le leadership et l’avenir de Huang chez Nvidia revêtent une importance particulière pour les investisseurs.

À 7 h 21 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow Jones YMcv1 gagnaient 168 points, soit 0,32%, et ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 1,75 point, soit 0,02%. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 reculaient de 95,75 points, soit 0,34%.

LES DÉTAILS DE L'INTRODUCTION EN BOURSE D'ANTHROPIC SOUS LE FEU DES PROJECTEURS

L'introduction en bourse d'Anthropic devrait permettre de lever jusqu'à 64,4 milliards de dollars, ce qui conférerait à la société une valorisation, après dilution totale, pouvant atteindre 1 400 milliards de dollars, selon un document déposé auprès des autorités.

Le prospectus ouvre la voie à l’une des plus importantes introductions en bourse jamais enregistrées. L’entrée en bourse d’Anthropic pourrait également contraindre d’autres poids lourds de l’IA à se livrer à une concurrence plus acharnée pour attirer les investisseurs.

"Cela arrive à un moment un peu délicat, compte tenu de toutes les inquiétudes liées à l’IA et au surinvestissement. Parfois, l’introduction en bourse se déroule bien au départ, puis les jours suivants sont marqués par une forte volatilité. Il reste donc à voir comment les investisseurs réagiront face à un nouvel élan d’enthousiasme pour l’IA", a déclaré Daniela Hathorn, analyste de marché senior chez Capital.com.

Le secteur des semi-conducteurs s’est montré en retrait lors des échanges avant l’ouverture, Intel INTC.O et Marvell Technology MRVL.O affichant chacun une baisse d’environ 2 %.

Par ailleurs, le recul des cours du pétrole mardi a encouragé les investisseurs à se tourner vers certains segments du marché boursier, faisant grimper les contrats à terme sur le Dow Jones.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont glissé sous la barre des 90 dollars le baril pour la première fois depuis août.

Les données attendues plus tard mardi devraient montrer que l’IPC a augmenté de 0,3% le mois dernier, après une accélération de 0,6% en septembre, selon une enquête de Reuters auprès d’économistes. Sur une base annuelle, l’IPC sous-jacent devrait avoir progressé de 2,7%, après une hausse de 2,6% en septembre.

Ce taux reste nettement supérieur à l’objectif de 2% fixé par la Réserve fédérale.

Par ailleurs, la société de néocloud CoreWeave CRWV.O devrait publier ses résultats trimestriels mardi après la clôture du marché. Les interrogations concernant la pérennité du boom de l’IA et le poids de la dette de l’entreprise ont récemment pesé sur le cours de l’action.

De bons résultats pourraient contribuer à rassurer les investisseurs quant à la santé du secteur, qui, selon le directeur général de SpaceX, Elon Musk, pourrait faire l’objet d’une consolidation et connaître des échecs.

Les actions de CoreWeave et de son concurrent Nebius NBIS.O ont chacune reculé de 1,3% lors des échanges avant l'ouverture du marché.