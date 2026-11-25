Les contrats à terme sur le Nasdaq reculent de plus de 2% en raison de nouvelles inquiétudes liées aux droits de douane

L'écran du Nasdaq, à New York. (crédit : Adobe Stock)

Les contrats à terme sur le Nasdaq ont chuté de plus de 2 % mercredi après que des informations faisant état de nouveaux projets de droits de douane américains ont pesé sur le moral des investisseurs, tandis que les chiffres de l'inflation attendus plus tard dans la journée pourraient apporter un dernier indice sur la politique monétaire avant la réunion de décembre de la Réserve fédérale.

L'administration Trump pourrait dévoiler de nouveaux droits de douane sur un large éventail d'importations en provenance de 16 grands partenaires commerciaux des États-Unis, à la suite d'une enquête sur les surcapacités industrielles, a rapporté Reuters.

Ces droits de douane viendraient s'ajouter aux mesures imposées au cours du second mandat du président Donald Trump et remplaceraient en partie ceux qui avaient été invalidés par la Cour suprême des États-Unis en février.

Les marchés attendent également le rapport sur l'inflation PCE américain à 8 h 30 (heure de l'Est), dernière publication importante avant la dernière réunion de l'année du Comité fédéral de l'open market (FOMC). Les chiffres du PIB du troisième trimestre sont attendus à la même heure.

Les opérateurs sur les contrats à terme sur les taux des fonds fédéraux tablent sur une probabilité de 97 % d'une hausse des taux de la Fed en décembre et de 63 % pour une nouvelle hausse en janvier, selon l'outil FedWatch du CME Group.

À 4 h 32 (heure de l'Est), les contrats E-mini sur le Dow YMcv1 reculaient de 377 points, soit 0,75 %, et les contrats E-mini sur le S&P 500 EScv1 reculaient de 94,5 points, soit 1,31 %. Les contrats E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 reculaient de 584,25 points, soit 2,22 %.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont été les plus touchées lors des échanges avant l'ouverture. Nvidia NVDA.O a chuté de 4,9 %, tandis que Micron Technology MU.O , Advanced Micro Devices AMD.O et Marvell Technology MRVL.O ont perdu plus de 5 %.

Wall Street a été secoué ce mois-ci, les investisseurs s'interrogeant sur la rentabilité de l'essor des dépenses en intelligence artificielle, alimenté par l'endettement.

La réintégration de Jensen Huang au poste de directeur général de Nvidia, après sa destitution en début de mois, a apporté un soulagement temporaire lundi, lorsque le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC ont enregistré leurs plus fortes hausses journalières depuis avril 2025, date à laquelle Trump avait suspendu ses droits de douane "Liberation Day".

Malgré le rebond de lundi, les deux indices s'acheminaient vers leur pire mois de novembre depuis 2008, alors que des inquiétudes plus générales persistaient.

Parmi les autres titres ayant fait parler d'eux, l'action Dell Technologies DELL.N a chuté de 6 %, alors même que la société avait revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels .

Les marchés américains seront fermés jeudi à l'occasion de la fête de Thanksgiving.

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