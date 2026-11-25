Les contrats à terme sur le Nasdaq reculent de plus de 2 % alors que les pertes dans le secteur de l'IA s'aggravent ; les chiffres de l'inflation sous les projecteurs

Les contrats à terme sur le Nasdaq ont chuté de plus de 2 % mercredi, alors que les ventes persistantes sur les titres liés à l’IA et les informations faisant état de nouveaux droits de douane américains potentiels ont pesé sur le moral des investisseurs à l’approche de données cruciales sur l’inflation , susceptibles de donner des indications sur l’orientation de la politique monétaire de la Réserve fédérale.

Les fabricants de puces ont mené la baisse avant l’ouverture. Nvidia NVDA.O a chuté de 5,1 % , Micron Technology MU.O a perdu 6 % , tandis qu’Advanced Micro Devices AMD.O et Marvell Technology MRVL.O ont respectivement reculé de 6,5 % et 5,7 %.

Parmi les hyperscalers , Alphabet GOOGL.O a reculé de 3 % , Amazon AMZN.O a perdu 3,2 % , tandis que Microsoft MSFT.O et Meta META.O ont respectivement baissé de 1,9 % et 1,4 %.

Anthropic ANT.O a chuté de 5,7 % . La start-up spécialisée dans l’IA a clôturé mardi à 81,90 dollars, soit un niveau inférieur à son prix d’introduction en bourse de 83 dollars, après des débuts en bourse retentissants la semaine dernière.

Wall Street a été secoué ce mois-ci par des doutes croissants quant à la capacité de l’essor des dépenses dans l’IA, alimenté par l’endettement, à générer des rendements suffisants.

Pour renforcer cette prudence, Reuters a rapporté mardi que l’administration Trump pourrait dévoiler de nouveaux droits de douane sur un large éventail d’importations en provenance de 16 principaux partenaires commerciaux des États-Unis, à la suite d’une enquête sur les surcapacités industrielles .

Ces taxes supplémentaires pourraient assombrir davantage les perspectives des investisseurs, déjà confrontés à la perspective d’un maintien des taux d’intérêt à un niveau élevé pendant plus longtemps, alors que l’inflation s’est accélérée dans un contexte de hausse soutenue des prix du pétrole liée au conflit non résolu entre les États-Unis et l’Iran.

Le rapport américain sur l’indice PCE, attendu à 8 h 30 (heure de l’Est), figure parmi les indicateurs d’inflation les plus suivis par la banque centrale et constituera la dernière publication de données majeures avant la dernière réunion de l’année du Comité fédéral de l’open market (FOMC). Les chiffres du PIB du troisième trimestre sont également attendus à la même heure.

“Une inflation plus modérée pourrait apporter un certain soulagement, même si les marchés auront encore besoin de preuves que les actions du secteur de l’IA peuvent soutenir une reprise au-delà d’un rebond éphémère”, a déclaré Daniela Hathorn, analyste de marché senior chez Capital.com.

“Les anticipations étant déjà axées sur une hausse des taux en décembre, ce rapport sera déterminant pour l’évolution des taux en 2027.”

Selon le FedWatch du CME Group, les opérateurs sur les contrats à terme sur les fonds fédéraux tablaient sur une probabilité de 97 % d’une hausse des taux en décembre et de 63 % pour une nouvelle hausse en janvier.

À 6 h 01 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow YMcv1 reculaient de 379 points, soit 0,76 %, les contrats E-mini sur le S&P 500 EScv1 perdaient 104,25 points, soit 1,44 %, et les contrats E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 chutaient de 625,75 points, soit 2,38 %.

La réintégration de Jensen Huang au poste de directeur général de Nvidia, après sa destitution en début de mois, n’a apporté qu’un soulagement temporaire en début de semaine. Le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC ont enregistré lundi leurs plus fortes hausses journalières depuis avril 2025.

Malgré ce rebond , mercredi, les deux indices restaient en passe d’enregistrer leur pire mois de novembre depuis 2008, alors que des inquiétudes plus générales persistaient.

Par ailleurs, Dell Technologies DELL.N a chuté de 6 %, alors même que la société avait revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfices annuels.

Workday WDAY.O a chuté de 9,3 % après que l’éditeur de logiciels de ressources humaines et de finance a annoncé une baisse de son résultat net au troisième trimestre en raison de charges de restructuration, malgré un chiffre d’affaires en hausse.

Les marchés américains seront fermés jeudi à l'occasion de Thanksgiving et fonctionneront selon un horaire réduit vendredi.