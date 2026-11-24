Les contrats à terme sur le Nasdaq reculent alors que les valeurs liées à l'IA perdent de leur élan après un rebond alimenté par Nvidia

Les contrats à terme sur le Nasdaq ont mené la baisse mardi, les valeurs liées à l'IA ayant perdu de leur élan après le rebond de Wall Street alimenté par Nvidia, tandis que les investisseurs attendaient les chiffres de l'inflation de cette semaine, dernier indice majeur sur la politique monétaire avant la réunion de décembre de la Réserve fédérale.

Ce recul fait suite aux gains exceptionnels enregistrés lundi, lorsque Jensen Huang a été réintégré à son poste de directeur général d' NVDA.O de Nvidia, dans un revirement historique. L'action Nvidia a bondi de 31,5% lors de cette séance, ajoutant près de 1 000 milliards de dollars à la capitalisation boursière de l'entreprise, mais a reculé de 5,2% mardi lors des échanges avant l'ouverture.

L'indice S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC ont enregistré leurs plus fortes hausses journalières depuis avril 2025, lorsque le président américain Donald Trump avait suspendu son programme de droits de douane "Liberation Day", déclenchant un vif rebond des marchés.

"La baisse du cours de l’action Nvidia mardi était prévisible après un rebond aussi important lors de la séance précédente… Le retour de Huang ne signifie pas pour autant que les défis auxquels est confrontée l’IA sont terminés," a déclaré Kathleen Brooks, directrice de recherche chez XTB.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs s’apprêtaient à céder une partie des gains enregistrés lors de la séance précédente . Micron Technology MU.O , Advanced Micro Devices AMD.O et Marvell Technology MRVL.O ont reculé de 3,9% à 6,4% dans les échanges avant l’ouverture.

Les entreprises de néocloud et de centres de données, qui avaient bondi lors de la séance précédente, étaient également sous pression. CoreWeave CRWV.O reculait de 5,8% , IREN IREN.O perdait plus de 4,6% et Nebius NBIS.O cédait 6,1 %.

Avant le rebond de lundi, les actions liées à l’IA étaient en difficulté depuis des semaines, les investisseurs s’interrogeant sur les dépenses financées par l’endettement du secteur et sur les rendements qu’il pourrait générer.

Les craintes d’un éventuel renforcement de la réglementation après la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat, ainsi que le départ de Huang au début du mois, avaient accentué ce sentiment de malaise.

Ces baisses sont survenues malgré l’entrée en bourse spectaculaire d’Anthropic ANT.O la semaine dernière, qui n’a pas réussi à raviver l’appétit des investisseurs pour le secteur . L’action du laboratoire d’IA est brièvement passée sous son prix d’introduction en bourse de 83 dollars lors des échanges avant l’ouverture, en baisse de 4,4% , s’acheminant vers une troisième journée consécutive de recul.

À 7 h 04 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 reculaient de 194 points, soit 0,39%, et ceux sur le S&P 500 EScv1 de 61,5 points, soit 0,85%. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 reculaient de 440 points, soit 1,64%.

Venant s'ajouter aux récents appels à la prudence lancés par les décideurs politiques, le président de la Fed de New York, John Williams, a déclaré lundi que la persistance d'une inflation élevée continuait d'indiquer un resserrement de la politique monétaire. Il a ajouté que le rythme de toute nouvelle hausse des taux dépendrait des données économiques à venir.

Le rapport sur l’inflation PCE américain, attendu mercredi, constituera la dernière publication de données majeures avant la dernière réunion de l’année du Comité fédéral de l’open market (FOMC) et représentera un test décisif pour les marchés.

"Si Jensen Huang revêt sans aucun doute une grande importance pour les marchés financiers, nous estimons que seuls des commentaires accommodants de la Fed permettront de stabiliser les valeurs technologiques et les indices mondiaux à long terme," a ajouté Brooks.

Les marchés monétaires indiquent que les traders anticipent pleinement une hausse des taux de la Fed de 25 points de base le mois prochain et estiment que la probabilité d’une hausse de 50 points de base est faible, contre zéro la veille, selon l’outil FedWatch du CME Group.

Parmi les valeurs qui ont le plus évolué, Hewlett Packard Enterprise HPE.N a chuté de 12% après la publication de ses résultats du quatrième trimestre.

Le distributeur à bas prix Dollar Tree DLTR.O a progressé de 8,6% après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels .