Les contrats à terme sur le Nasdaq reculent alors que les mises en garde concernant l'IA secouent les marchés ; Nvidia et d'autres valeurs du secteur des semi-conducteurs reculent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en baisse: Dow Jones -0,15%, S&P 500 -0,68%, Nasdaq -1,56%

* Les fabricants de puces électroniques reculent, tandis que les valeurs du secteur des logiciels progressent

* Les géants de l'IA appellent à un ralentissement de leur développement

(Mise à jour des cours)

par Niket Nishant et Tharuniyaa Lakshmi

Les contrats à terme liés à l'indice Nasdaq 100 ont entraîné les premières baisses lundi , plombés par une vague de ventes parmi les poids lourds de l'IA après que de hauts dirigeants américains ont appelé à un ralentissement du développement des technologies d'intelligence artificielle, invoquant des préoccupations en matière de sécurité .

L'action de Nvidia NVDA.O a chuté de plus de 2% en pré-ouverture, tandis qu'Amazon AMZN.O , l'un des « Magnificent Seven », a perdu 1%.

Samedi, le directeur général d’Anthropic, Dario Amodei, a appelé les entreprises du secteur de l’intelligence artificielle à ralentir le rythme auquel elles améliorent les capacités de leurs modèles. Elon Musk, qui dirige xAI, et Sam Altman, directeur général d’OpenAI, ont déclaré partager l’avis d'Amodei.

Les baisses enregistrées par reflètent un refroidissement de l’euphorie, alors qu’une course effrénée au développement de modèles d’IA toujours plus performants cède la place à une réévaluationplus lucide .

Les milliards de dollars investis dans l’IA ont alimenté une hausse stratosphérique de certaines valeurs technologiques et des semi-conducteurs, et ont joué un rôle essentiel dans les fortes hausses des marchés boursiers ces dernières années.

À 6 h 47 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow

YMcv1 ont reculé de 81 points, soit 0,15%, les contrats E-mini sur le S&P 500 EScv1 ont perdu 51,75 points, soit 0,68%, et les contrats E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 ont chuté de 458,75 points, soit 1,56%.

Les fabricants de puces électroniquesont reculé, Intel

INTC.O , AMD AMD.O et Marvell Technology MRVL.O perdant respectivement 5,5%, 5,1% et 7%.

Les actions des éditeurs de logiciels américains, qui avaient été pénalisées par les craintes que l’IA ne vienne perturber leurs activités, ont progressé. ServiceNow NOW.N , Adobe ADBE.O et Workday WDAY.O ont respectivement gagné 4,3%, 2,4% et 2,6%.

LES SCEPTIQUES REMETTENT EN QUESTION CES AVERTISSEMENTS

Les inquiétudes concernant les dangers potentiels de l’IA se sont intensifiées lorsque Jacob Coxon, chercheur chez Anthropic, a démissionné la semaine dernière en déclarant que “les personnes qui développent l’IA croient sincèrement qu’elle pourrait tous nous tuer d’ici la fin de la décennie”.

Pourtant, certains investisseurs ont appelé au scepticisme face à ces prédictionsapocalyptiques .

Michael Burry, connu pour ses paris gagnants contre le marché immobilier américain en 2008, a publié sur X que ces avertissements constituaient une tentative des grands acteurs du secteur d’étouffer leurs concurrents plus modestes.

Brian Jacobsen, stratège économique en chef chez Annex Wealth Management, a également remis en question la crédibilité deces déclarations.

“Les arguments les plus solides en faveur de la prudence sont ceux qui reposent sur des preuves, et non sur la peur. Nous devons nous méfier à la fois des entreprises en place qui cherchent à protéger leur position et des prévisions optimistes concernant des résultats que personne ne peut quantifier de manière fiable,” a déclaré Jacobsen.

Néanmoins, les pertes subies par les valeurs technologiques pourraient donner le ton aux marchés à l’approche d’une éventuelle hausse des taux d’intérêt prévueplus tard dans la semaine, les traders anticipantune probabilité de près de 89% d’une hausse des taux par la Réserve fédérale américaine , selon le FedWatchdu CME.

Le moral des investisseurs était déjà affaibli après la publication, la semaine dernière, de données indiquant une accélération de l'inflation aux États-Unis .

Les cours du pétrole se négocient également à des niveaux qui n’avaient plus été observés depuis mai. Les contrats à terme sur le Brent LCoc1 ont progressé de 2,5% lundi, à 107,28 dollars , tandis que les contrats à terme sur le West Texas Intermediate américain CLc1 ont gagné 2,3%, à 102,39 dollars .