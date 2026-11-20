Les contrats à terme sur le Nasdaq reculent alors que le recul d'Anthropic accentue les inquiétudes liées à l'IA

Les contrats à terme sur le Nasdaq ont chuté de plus de 1 % vendredi, les actions d’Anthropic ayant reculé après des débuts en fanfare, anéantissant ainsi les espoirs que cette introduction en bourse très médiatisée stabilise un secteur de l’IA déjà ébranlé par des inquiétudes liées aux valorisations , tandis que les signaux « hawkish » émis cette semaine par les responsables de la Réserve fédérale ont également pesé sur le moral des investisseurs.

L’action Anthropic ANT.O a chuté de 7,4 % en pré-ouverture, après avoir bondi de plus de 17 % jeudi lors de ses débuts très attendus en bourse. Le titre a débuté ses cotations à plus de 34 % au-dessus de son prix d’offre de 83 dollars.

L’introduction en bourse d’Anthropic et les résultats de Nvidia NVDA.O cette semaine étaient considérés comme des tests décisifs pour déterminer si la confiance des investisseurs, déjà mise à mal, dans le secteur de l’IA pourrait se rétablir.

Mais aucun de ces deux événements n’a réussi à raviver l’enthousiasme après des semaines d’inquiétudes concernant la rentabilité des dépenses massives en infrastructures d’IA, la hausse des coûts d’emprunt, les risques réglementaires suite à la victoire des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis, ainsi que le départ du directeur général de Nvidia, Jensen Huang.

“Les marchés entrent dans une phase plus défensive”, a déclaré Daniela Hathorn, analyste de marché senior chez Capital.com.

“La forte demande en matière d’IA et le succès de certaines introductions en bourse ne suffisent plus à soutenir un appétit pour le risque plus général, alors que les investisseurs s’interrogent sur les valorisations, les coûts d’emprunt et les perspectives de rentabilité des entreprises.”

À la clôture de jeudi, l’indice Nasdaq .IXIC affichait un recul de 13,6 % par rapport à son plus haut historique atteint le 6 octobre, tandis que l’indice S&P 500 .SPX enregistrait sa sixième séance de baisse consécutive, sa plus longue série de baisses depuis avril 2024.

Les principaux indices boursiers américains s’apprêtaient à enregistrer leur plus forte baisse hebdomadaire depuis avril 2025, lorsque le président américain Donald Trump avait annoncé les droits de douane du “Liberation Day”.

Parmi les hyperscalers, Amazon AMZN.O et Microsoft MSFT.O ont reculé de plus de 1,5 % chacun, tandis que Meta META.O a chuté de 2 % et qu’Alphabet GOOGL.O est resté stable. Amazon et Alphabet comptent parmi les principaux investisseurs d’Anthropic.

Nvidia a reculé de 2,2 %, tandis qu’ Advanced Micro Devices AMD.O , Broadcom AVGO.O , Marvell MRVL.O et Micron MU.O ont perdu entre 2,2 % et 6,6 % .

Neoclouds CoreWeave CRWV.O et Nebius NBIS.O ont également reculé d'environ 5 % chacun.

Les titres des centres de données IREN IREN.O , Applied Digital APLD.O et Core Scientific CORZ.O ont chacun reculé d’environ 4 %.

À 7 h 03 (heure de l'Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 reculaient de 48 points, soit 0,1 %, et ceux sur le S&P 500 EScv1 de 53,5 points, soit 0,74 %. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 reculaient de 436 points, soit 1,64 %.

L’indice de volatilité du CBOE .VIX , baromètre de la peur à Wall Street, a franchi la barre des 30 points pour la première fois depuis le 30 mars.

La vague de ventes sur les titres liés à l’IA a largement éclipsé une saison des résultats solides.

Sur les 462 entreprises du S&P 500 ayant publié leurs résultats jusqu’à mercredi, 83,5 % ont dépassé les prévisions de bénéfices des analystes , selon une analyse de Tajinder Dhillon, responsable de la recherche sur les résultats et les actions chez LSEG Data and Analytics.

L'INFLATION ET LA FED AU CENTRE DE L'ATTENTION

La présidente de la Banque fédérale de réserve de Philadelphie, Anna Paulson, a déclaré jeudi que la Fed devra relever à nouveau ses taux d’intérêt en raison d’une inflation trop élevée, tout en soulignant qu’une compréhension commune importait davantage que des indications explicites sur les perspectives de taux.

Selon l’outil FedWatch du CME Group, les marchés anticipent une probabilité de 98,4 % d’une hausse des taux d’intérêt par la banque centrale lors de sa prochaine réunion en décembre.

Les chiffres des dépenses de consommation personnelles (PCE) de la semaine prochaine apporteront davantage de clarté sur la trajectoire de la politique monétaire de la Fed, après la publication la semaine dernière d’un rapport sur l’inflation d’octobre plus élevé que prévu.

Parmi les autres titres ayant fait parler d’eux, l’action Intuit INTU.O a chuté de 9,7 % après que la société a revu à la baisse ses prévisions de croissance annuelle du chiffre d’affaires et accepté de céder Mailchimp à Bending Spoons BSP.O pour environ 3,68 milliards de dollars, cinq ans après l’avoir acquise pour près de trois fois ce montant.