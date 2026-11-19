Les contrats à terme sur le Nasdaq progressent, portés par l'optimisme à l'approche de l'entrée en bourse d'Anthropic

Les contrats à terme sur le Nasdaq ont progressé de plus de 2 % jeudi après qu’Anthropic a fixé le prix de son introduction en bourse au-dessus de la fourchette initialement annoncée, renforçant ainsi les attentes d’un démarrage en fanfare et redonnant de l’élan aux valeurs liées à l’IA, qui avaient été malmenées.

Anthropic ANT.O a fixé le prix de son offre, dont le volume a été revu à la hausse, à 83 dollars par action, soit au-dessus de la fourchette initialement annoncée de 70 à 78 dollars, levant ainsi 81 milliards de dollars lors de la plus grande introduction en bourse jamais enregistrée, qui valorise le laboratoire d’IA à environ 1 500 milliards de dollars. Le titre commencera à être négocié sur le Nasdaq dans le courant de la journée.

Cette introduction en bourse fait suite à plusieurs semaines de ventes massives chez les fabricants de puces et les entreprises du cloud, les investisseurs s’inquiétant des valorisations excessives, des dépenses considérables consacrées aux infrastructures d’IA et des répercussions du départ soudain de NVDA.O Jensen Huang, directeur général de Nvidia.

“Un entrée en bourse réussie est le remède dont le marché a besoin après une période aussi volatile… cela nous montre que la demande des investisseurs est toujours présente”, a déclaré Fiona Cincotta, analyste de marché senior chez StoneX.

“Nous ne pouvons pas sous-estimer l’importance de cette introduction en bourse. Elle sert en quelque sorte de référence pour l’évaluation de l’écosystème plus large de l’IA.”

Les hyperscalers Amazon AMZN.O et Alphabet GOOGL.O , qui figurent également parmi les investisseurs de cette start-up spécialisée dans l’IA, ont progressé respectivement de 2,2 % et 3,9 % lors des échanges avant l’ouverture.

Les fabricants de puces ont également progressé, Nvidia NVDA.O affichant une hausse de 1,8 % après cinq séances consécutives de baisse jusqu’à mercredi, les prévisions de chiffre d’affaires optimistes n’ayant guère suffi à redonner le moral aux investisseurs.

Intel INTC.O , Advanced Micro Devices AMD.O , Micron MU.O et Marvell MRVL.O ont progressé de 3,2 % à 4,6 %.

Neoclouds, CoreWeave CRWV.O et Nebius NBIS.O ont gagné 4,8 % chacun, tandis que les sociétés liées aux centres de données IREN IREN.O et Applied Digital APLD.O ont grimpé de 5,4 % chacune.

À 5 h 48 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow Jones YMcv1 gagnaient 335 points, soit 0,67 %, ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 92 points, soit 1,25 %, et ceux sur le Nasdaq 100 NQcv1 s’appréciaient de 585,5 points, soit 2,15 %.

Le S&P 500 a enregistré mercredi sa cinquième séance consécutive de baisse, le compte-rendu “belliciste” de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine pesant également sur le moral des investisseurs.

Selon le compte-rendu de la réunion de politique monétaire d’octobre de la banque centrale, la quasi-totalité des responsables de la Fed ont estimé que de nouvelles hausses de taux seraient nécessaires si l’économie évoluait comme prévu, tandis que quelques-uns ont averti que l’inflation pourrait s’avérer plus tenace que prévu et nécessiter un resserrement de la politique monétaire.

Les investisseurs vont désormais décortiquer les déclarations de plusieurs responsables de la Fed attendues plus tard dans la journée de jeudi.

Selon les données de LSEG, les opérateurs anticipent avec une quasi-certitude une hausse de 25 points de base lors de la réunion de décembre de la Fed et estiment à environ 8 % la probabilité d’une hausse de 50 points de base.

Parmi les autres titres en vue, l’action Palo Alto Networks PANW.O a bondi de 10 % après que la société de cybersécurité a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires pour 2027, contribuant ainsi à des hausses de 4,5 % à 7 % chez ses concurrents CrowdStrike CRWD.O , Cloudflare NET.N , Okta OKTA.O et Zscaler ZS.O .

Walmart WMT.O devrait publier ses résultats trimestriels jeudi avant l’ouverture de la Bourse.