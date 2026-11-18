Les contrats à terme sur le Nasdaq progressent, les prévisions de Nvidia apaisant les inquiétudes liées à l'IA avant l'annonce du prix d'Anthropic

Les contrats à terme liés au Nasdaq à forte composante technologique ont progressé mercredi après que les prévisions de chiffre d’affaires optimistes de Nvidia NVDA.O ont apaisé les inquiétudes concernant les perspectives de ce leader du secteur des puces électroniques et ont redonné confiance aux investisseurs dans les valeurs liées à l’IA, avant l’annonce très attendue du prix de l’introduction en bourse d’Anthropic.

L'action Nvidia a progressé de 2,7% en pré-ouverture après que la société a annoncé mardi qu'elle tablait sur un chiffre d'affaires de 130 milliards de dollars au quatrième trimestre, à plus ou moins 3%. Les analystes tablaient en moyenne sur 125,25 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

L’incertitude entourant les perspectives de Nvidia, suite au départ soudain de son ancien directeur général Jensen Huang la semaine dernière, avait ébranlé la confiance des investisseurs dans le secteur de l’IA. Mardi, le conseil d’administration de la société a rejeté l’idée de réintégrer Jensen Huang , alors qu’une campagne visait à le faire revenir.

“Ces résultats exceptionnels, ces prévisions solides et l’assurance que la stratégie mise en place par Jensen Huang reste fermement sur la bonne voie montrent qu’une transition ordonnée à la tête de l’entreprise ne doit pas nécessairement diluer la valeur de celle-ci”, a déclaré Thomas Monteiro, analyste senior chez Investing.com.

Ces résultats positifs et ces commentaires ont également profité aux fabricants de puces concurrents. Advanced Micro Devices AMD.O a progressé de 1,9% , Broadcom AVGO.O a gagné 2,2% , Micron MU.O a grimpé de 2,7% et Marvell MRVL.O a progressé de 3,2% .

Les titres de Neoclouds CoreWeave CRWV.O et de Nebius NBIS.O ont bondi respectivement de 4,4% et 6,4% , tandis que les sociétés liées aux centres de données, comme IREN IREN.O , Applied Digital APLD.O et Core Scientific CORZ.O , ont enregistré des hausses comprises entre 3,6% et 5,2% .

Les investisseurs se tournent désormais vers la fixation du prix de l’introduction en bourse d’Anthropic ANT.O prévue plus tard dans la journée, un test décisif de l’appétit de Wall Street pour les entreprises liées à l’essor de l’IA . Le créateur du chatbot Claude vise une valorisation pouvant atteindre 1 400 milliards de dollars.

À 6 h 47 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 gagnaient 57 points, soit 0,11%, et ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 30,5 points, soit 0,41%. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 s’appréciaient de 242,5 points, soit 0,9%.

LES PROCÈS-VERBAUX DE LA FED AU CENTRE DE L'ATTENTION

Les marchés analyseront également le compte-rendu de la réunion d’octobre du Comité fédéral de l’open market (FOMC), attendu dans le courant de la journée, à la recherche d’indices sur l’orientation de la politique de taux d’intérêt de la banque centrale.

Le président de la Banque fédérale de New York, John Williams, a déclaré mardi que la banque centrale américaine devra probablement relever à nouveau ses taux pour lutter contre la forte inflation, tout en rejetant l'idée d'une politique monétaire agressive.

Les marchés anticipent déjà presque entièrement la possibilité d’une hausse des taux de 25 points de base le mois prochain.

Plusieurs responsables de la Fed avaient exprimé la semaine dernière la nécessité de hausses de taux agressives après la publication d’un rapport sur l’inflation d’octobre plus élevé que prévu.

L'action du distributeur de produits de bricolage Lowe's LOW.N a chuté de 3% après que la société a annoncé des prévisions de bénéfices annuels inférieures aux estimations de Wall Street.

L'action Take-Two Interactive TTWO.O a bondi de 5,9% après le lancement mondial de Grand Theft Auto VI .