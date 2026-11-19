Les contrats à terme sur le Nasdaq bondissent, portés par l'espoir d'une entrée en bourse réussie d'Anthropic

Les contrats à terme sur le Nasdaq ont progressé de près de 2% jeudi après qu’Anthropic a fixé le prix de son introduction en bourse au-dessus de la fourchette initialement annoncée, renforçant ainsi les anticipations d’un démarrage en fanfare et redonnant de l’élan aux valeurs de l’IA, qui avaient été malmenées.

Anthropic ANT.O a fixé le prix de son offre, dont le volume a été revu à la hausse, à 83 dollars par action, au-dessus de sa fourchette initiale de 70 à 78 dollars, levant ainsi 81 milliards de dollars lors de la plus grande introduction en bourse jamais enregistrée, qui valorise le laboratoire d’IA à environ 1 500 milliards de dollars. Le titre commencera à être négocié sur le Nasdaq dans le courant de la journée.

Cette introduction en bourse fait suite à plusieurs semaines de ventes massives chez les fabricants de puces et les entreprises du cloud, les investisseurs s’inquiétant des valorisations excessives, des dépenses considérables consacrées aux infrastructures d’IA et du départ soudain du directeur général de Nvidia, NVDA.O Jensen Huang, pilier de la croissance du secteur.

L'action Nvidia NVDA.O a progressé de 1,6% en pré-ouverture. Le fabricant de puces avait enregistré cinq séances consécutives de baisse jusqu’à mercredi, les prévisions de chiffre d’affaires optimistes n’ayant guère suffi à redonner confiance aux investisseurs.

Parmi les autres fabricants de puces, Intel INTC.O , Advanced Micro Devices AMD.O , Micron MU.O et Marvell MRVL.O ont progressé de 3% à 4,5%.

Neoclouds CoreWeave CRWV.O et Nebius NBIS.O ont progressé respectivement de 3,5% et 4,6%, tandis que les sociétés liées aux centres de données IREN IREN.O et Applied Digital APLD.O ont chacune grimpé de 4,5%.

À 4 h 13 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow Jones YMcv1 gagnaient 301 points, soit 0,6%, ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 76 points, soit 1,04%, et ceux sur le Nasdaq 100 NQcv1 s’appréciaient de 494,25 points, soit 1,83%.

Le S&P 500 a enregistré mercredi sa cinquième séance consécutive de baisse, le compte-rendu “hawkish” de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine pesant également sur le moral des investisseurs.

La quasi-totalité des responsables de la Fed ont estimé que de nouvelles hausses des taux seraient nécessaires si l'économie évoluait comme prévu, tandis que quelques-uns ont averti que l'inflation pourrait s'avérer plus tenace que prévu et nécessiter un resserrement de la politique monétaire.

Selon les données de LSEG, les opérateurs anticipent avec une quasi-certitude une hausse de 25 points de base lors de la réunion de la Fed en décembre et estiment à environ 8% la probabilité d’une hausse de 50 points de base.

Walmart WMT.O devrait publier ses résultats trimestriels jeudi avant l’ouverture de la Bourse.

L'action Take-Two Interactive TTWO.O a progressé de 0,9%, après avoir enregistré de forts gains lors de la séance précédente, suite au lancement mondial de “Grand Theft Auto VI”.