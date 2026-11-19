Les contrats à terme sur le Nasdaq bondissent grâce à un regain d'optimisme autour de l'IA à l'approche de l'entrée en bourse d'Anthropic

Les contrats à terme sur le Nasdaq ont progressé de plus de 2 % jeudi après qu’Anthropic a fixé le prix de son introduction en bourse au-dessus de la fourchette initialement annoncée, alimentant ainsi les attentes d’une entrée en bourse réussie et redonnant confiance dans les valeurs liées à l’IA après leur chute brutale.

Anthropic ANT.O a fixé le prix de son offre, dont le volume a été revu à la hausse, à 83 dollars par action, soit au-dessus de la fourchette initialement annoncée de 70 à 78 dollars. L’entreprise a ainsi levé 81 milliards de dollars lors de la plus importante introduction en bourse jamais enregistrée, valorisant ce laboratoire d’IA à environ 1 500 milliards de dollars . Elle commencera à être cotée sur le Nasdaq dans le courant de la journée.

Cette introduction en bourse fait suite à plusieurs semaines de ventes massives chez les fabricants de puces et les entreprises du cloud, les investisseurs s’inquiétant des valorisations excessives, des dépenses considérables consacrées aux infrastructures d’IA et des répercussions du départ soudain de Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O .

“Un démarrage en force est le remède dont le marché a besoin après une période aussi volatile… cela nous montre que la demande des investisseurs est toujours bien présente”, a déclaré Fiona Cincotta, analyste de marché senior chez StoneX.

“Nous ne pouvons pas sous-estimer l’importance de cette introduction en bourse. Elle sert en quelque sorte de référence pour l’évaluation de l’écosystème plus large de l’IA.”

Les hyperscalers Amazon AMZN.O et Alphabet GOOGL.O , qui figurent également parmi les investisseurs de cette start-up spécialisée dans l’IA, ont progressé respectivement de 2,2% et de 4,3% lors des échanges avant l’ouverture.

Les fabricants de puces ont également progressé, Nvidia NVDA.O affichant une hausse de 1,7% après avoir reculé pendant cinq séances consécutives jusqu’à mercredi, jour où des prévisions de chiffre d’affaires optimistes n’avaient guère réussi à redonner confiance aux investisseurs .

Intel INTC.O , Advanced Micro Devices AMD.O , Micron MU.O et Marvell MRVL.O ont progressé entre 2,7% et 4,3% .

Les neoclouds CoreWeave CRWV.O et Nebius NBIS.O ont chacun gagné plus de 5% , tandis que les sociétés liées aux centres de données IREN IREN.O et Applied Digital APLD.O ont chacune grimpé d’environ 6% .

À 7 h 18 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow Jones YMcv1 gagnaient 293 points, soit 0,58%, et ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 85 points, soit 1,16%. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 affichaient une hausse de 566,5 points, soit 2,08%.

Le S&P 500 a reculé mercredi pour la cinquième séance consécutive , le compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine, jugé “hawkish”, pesant également sur le moral des investisseurs.

Selon le compte-rendu de la réunion de politique monétaire d’octobre de la banque centrale, la quasi-totalité des responsables de la Fed ont estimé que de nouvelles hausses de taux seraient nécessaires si l’économie évoluait comme prévu, tandis que quelques-uns ont averti que l’inflation pourrait s’avérer plus tenace que prévu et nécessiter un resserrement de la politique monétaire.

Les investisseurs vont désormais analyser les déclarations de plusieurs responsables de la Fed attendues plus tard dans la journée de jeudi.

Selon les données de LSEG, les opérateurs anticipent qu’une hausse de 25 points de base lors de la réunion de décembre de la Fed est quasi certaine, et estiment à environ 8% la probabilité d’une hausse de 50 points de base.

Parmi les autres titres en vue, l’action de Palo Alto Networks PANW.O a bondi de 10,3% après que la société de cybersécurité a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires pour 2027 , contribuant ainsi à des hausses de 5% à 6% chez ses concurrents CrowdStrike CRWD.O , Cloudflare NET.N , Okta OKTA.O et Zscaler ZS.O .

Le géant de la grande distribution Walmart WMT.O a progressé de 0,9% après avoir légèrement revu à la hausse ses objectifs annuels .