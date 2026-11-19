Les contrats à terme sur le Nasdaq bondissent alors que le prix record de l'introduction en bourse d'Anthropic alimente les espoirs d'un démarrage en force

Les contrats à terme sur le Nasdaq ont progressé de près de 2 % jeudi matin après qu’Anthropic a fixé le prix de son introduction en bourse au-dessus de la fourchette prévue, renforçant ainsi les attentes d’un démarrage en force sur le marché et redonnant confiance aux investisseurs vis-à-vis des valeurs de l’IA, qui avaient été malmenées.

Anthropic ANT.O a fixé le prix de son offre, dont le volume a été revu à la hausse, à 83 dollars par action, au-dessus de sa fourchette initiale de 70 à 78 dollars, levant ainsi 81 milliards de dollars lors de la plus grande introduction en bourse jamais enregistrée, qui a valorisé la société à environ 1 500 milliards de dollars. Elle commencera à être cotée sur le Nasdaq sous le symbole ANT.

Les valeurs liées à l’IA en Europe, notamment ASML ASML.AS , Infineon IFXGn.DE et Siemens Energy ENR1n.DE , ont chacune progressé d’environ 3 %, tandis que le sentiment à l’égard des actions asiatiques était plus faible, l’indice principal de Taïwan .TWII reculant de 4,4 %.

Cette cotation intervient après plusieurs semaines de pression sur les fabricants de puces et les entreprises du cloud, qui ont levé des centaines de milliards de dollars pour financer des plans de dépenses massifs, en raison de craintes liées à la surévaluation, à la hausse des coûts des infrastructures d’IA et au départ soudain de Jensen Huang de Nvidia NVDA.O , pilier de la croissance du secteur.

À 3 h 30 (heure de l’Est), les contrats E-mini du Nasdaq (NQc1) gagnaient 523 points, soit 1,92 %, ceux du S&P 500 (ESc1) progressaient de 82,5 points, soit 1,12 %, et ceux du Dow Jones (YMc1) s’appréciaient de 359 points, soit 0,71 %.

Le S&P 500 a enregistré mercredi sa cinquième séance consécutive de baisse, le géant des puces d’IA Nvidia NVDA.O clôturant en recul de 2,9 %, l’incertitude liée au départ récent de son cofondateur Jensen Huang ayant éclipsé des prévisions de chiffre d’affaires exceptionnelles. Le compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale, à ton belliciste, a accentué la pression.

Selon ce procès-verbal, la quasi-totalité des responsables de la Fed ont estimé que de nouvelles hausses des taux seraient nécessaires si l’économie évoluait comme prévu, tandis que quelques-uns ont averti que l’inflation pourrait s’avérer plus tenace que prévu et nécessiter un resserrement de la politique monétaire.

D'après les données de LSEG, les traders anticipent avec une quasi-certitude une hausse de 25 points de base lors de la réunion de la Fed en décembre et estiment à environ 8 % la probabilité d'une hausse de 50 points de base.

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