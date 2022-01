Les contrats à terme sur le mazout atteignent leur plus haut niveau depuis 7 ans

Le temps froid et les pénuries de pétrole ont créé une tempête parfaite pour le mazout, qui a atteint jeudi son plus haut niveau en sept ans.

Le temps froid et les pénuries de pétrole ont créé une tempête parfaite pour le mazout, qui a atteint jeudi son plus haut niveau en sept ans. En janvier, les contrats à terme sur le mazout de chauffage (22 février), qui se négocient sur le NYMEX, ont gagné +11,57 % après avoir augmenté de +12,9 % au cours du mois de clôture de l’année dernière.

Selon l’Administration américaine d’information sur l’énergie (EIA), la plupart du fioul domestique est extrait du pétrole brut et vendu principalement pour être utilisé dans les chaudières et les fours pour le chauffage des locaux, et dans les chauffe-eaux. Le pétrole brut (WTI) a atteint mercredi des sommets de deux mois en raison d’une offre restreinte, les stocks des États-Unis, premier consommateur mondial, étant tombés à leur plus bas niveau depuis octobre 2018. Les prix du fioul domestique ont suivi avec la hausse de la demande de chauffage en hiver.

Exposé au mazout, le fonds WisdomTree Heating Oil (HEAT, OD7I) a progressé d’environ +7 % en janvier et de +20 % depuis novembre. Ce produit négocié en bourse (ETC) suit le Bloomberg Heating Oil Subindex, conçu pour refléter l’évolution du prix des contrats à terme sur le fioul domestique. L’ETC a des frais de gestion de 0,49% et se négocie à la Bourse de Londres (HEAT, en USD) et à la Deutsche Börse Xetra (OD7I, en EUR).

Trouvez et comparez plus de 8000 ETF avec notre sélecteur d’ETF .