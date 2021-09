Les contrats à terme sur le cuivre chutent après la faiblesse des données douanières chinoises

Les importations de cuivre brut et de produits associés en Chine, le plus grand consommateur de cuivre au monde, ont diminué de 7 % par rapport à juillet.

Les données douanières chinoises publiées mardi indiquent une baisse des importations de cuivre en août, et s'agit de la cinquième baisse mensuelle consécutive. Le prix élevé du métal et une croissance économique plus faible que prévu continuent à peser sur la demande. Les importations de cuivre brut et de produits associés en Chine, le plus grand consommateur de cuivre au monde, ont diminué de 7 % par rapport à juillet et de 41 % sur un an.

Les contrats à terme sur le cuivre avec une échéance au 21 décembre (HGZ1) ont chuté depuis la publication des données et se négocient actuellement à 4,27 $/lb (10h24, GMT +2), soit une baisse de plus de 2 % depuis le 31 août.

Les ETF de cuivre permettent d'investir plus simplement dans le cuivre en tant que matière première ou dans les entreprises minières de cuivre. Ils offrent liquidité, diversification et facilité de négociation. Pour une exposition au métal cuivré, WisdomTree Copper (COPA) représente un investissement à rendement total dans le cuivre en répliquant l'indice Bloomberg Copper Subindex, qui a 766 millions de dollars d'actifs. Pour détenir un panier d'actions dans le secteur des mines de cuivre, les investisseurs peuvent opter pour le Global X Copper Miners ETF (COPX). Il compte 33 positions et fournit une exposition principalement au Canada (37%), à la Chine (10%) et aux États-Unis (9,2%).

