Les contrats à terme sur le coton atteignent leur plus haut niveau depuis dix ans

Les contrats à terme sur le coton (21 décembre) ont atteint leur plus haut niveau depuis dix ans, à 1,16 dollar la livre, signe d’une éventuelle augmentation du prix des vêtements à l’avenir. Selon Cotton Inc., plus de 75% des vêtements dans le monde contiennent une certaine quantité de coton, y compris les T-shirts et les jeans.

Les prix ont augmenté de 14 % en septembre et de plus de 40 % depuis le début de l’année en raison des pénuries et des retards d’expédition causés par les arrêts de la chaîne d’approvisionnement dus au COVID-19 d’une part ; d’autre part en raison de l’impact des conditions météorologiques extrêmes sur les récoltes aux États-Unis et en Inde, associé à la hausse de la demande des acheteurs depuis le début de la pandémie.

En outre, les fabricants chinois sont toujours contraints d’importer du coton américain plutôt que d’utiliser leur propre coton, à cause d’une décision prise par l’administration Trump en décembre dernier visant à empêcher les entreprises américaines d’importer du coton et des produits en coton provenant de la région occidentale du Xinjiang en Chine, soupçonnée de contraindre le groupe ethnique ouïghour au travail forcé. Cette décision, qui demeure en place sous l’administration de Biden, continue d’accroître la pression sur l’offre globale de coton.

Les investisseurs peuvent facilement accéder aux marchés du coton grâce au fonds WisdomTree Cotton ETC (COTN). Le fonds investit dans des contrats à terme sur le coton en suivant le Bloomberg Cotton Subindex, et se négocie sur la Deutsche Börse Xetra, la Bourse de Londres et la Borsa Italiana. Depuis le début de l’année, COTN a gagné plus de 36 %.

