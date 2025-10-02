Les contrats à terme du S&P 500 et du Nasdaq progressent en raison d'un regain d'optimisme quant à la baisse des taux d'intérêt

Futures: Dow en baisse de 0,06%, S&P 500 en hausse de 0,17%, Nasdaq en hausse de 0,37%

Les agences d'évaluation du crédit chutent après que FICO ait dévoilé un nouveau modèle de licence

AMD en hausse après qu'Intel ait envisagé d'ajouter co comme client de fonderie

Les contrats à terme liés aux indices S&P 500 et Nasdaq ont progressé tôt ce jeudi, un jour après que les données sur les emplois privés plus faibles que prévu aient renforcé les espoirs de réduction des taux d'intérêt, tandis que les traders se sont préparés à une session pauvre en données en raison de la fermeture du gouvernement américain.

Les investisseurs restent sensibles à tout signe d'assouplissement de la politique monétaire, l'optimisme quant à une baisse des taux d'intérêt étant à l'origine d'une grande partie du récent rallye qui a porté les actions à des niveaux de valorisation élevés.

Le manque de données créé par la fermeture du gouvernement a poussé les investisseurs à s'appuyer davantage sur des sources alternatives, telles que le rapport national sur l'emploi ADP de mercredi, qui s'est avéré beaucoup plus faible que prévu.

"Il est probable que cela renforce ceux qui, au sein du comité de décision de la Fed, pensent que la situation de l'emploi mérite au moins une réduction supplémentaire", a déclaré Arnim Holzer, stratège macroéconomique mondial chez Easterly EAB.

La publication de l'ADP étant potentiellement la seule donnée disponible sur le marché du travail pendant un certain temps, les traders ont rapidement interprété la lecture plus faible comme suffisante pour faire pencher la Fed vers une réduction des taux de 25 points de base lors de sa prochaine réunion.

"Cela suggère que l'économie américaine a un besoin presque urgent d'un soutien politique supplémentaire", a déclaré Kyle Rodda, analyste principal des marchés financiers chez Capital.com.

À 06:41 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 26 points, soit 0,06%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 11,25 points, soit 0,17%, et le Nasdaq 100 E-minis

NQcv1 était en hausse de 92 points, soit 0,37%.

L'indice de référence S&P 500 et l'indice de référence Dow Jones ont terminé à des niveaux records mercredi.

Le rapport hebdomadaire sur les demandes d'allocations chômage, un indicateur clé de la santé du marché du travail, qui devait être publié jeudi, sera la première victime des données de la fermeture du gouvernement qui a commencé mercredi au milieu d'une impasse entre les Républicains et les Démocrates.

Historiquement, les fermetures de gouvernement ont eu un impact limité sur les marchés boursiers. Mais comme les investisseurs surveillent de près les signes d'assouplissement monétaire, le vide actuel des données pose un risque plus important pour la capacité de la Fed à évaluer l'économie et à guider sa politique.

Plus tard dans la journée de jeudi, les investisseurs analyseront également les commentaires de Lorie Logan, présidente de la Fed de Dallas.

Parmi les actions individuelles, Tesla TSLA.O était en hausse de 1,6 % dans les échanges de pré-marché avant son rapport trimestriel sur les livraisons , tandis que les actions de Lithium Americas LAC.N LAC.TO cotées à la Bourse de New York ont chuté de 4,6 % après que Canaccord Genuity a déclassé l'action.

Les agences d'évaluation du crédit Equifax EFX.N et TransUnion TRU.N ont chuté de 12,2 % et 11,3 %, respectivement, après que FICO FICO.N a lancé un programme qui pourrait permettre aux prêteurs hypothécaires d'avoir accès aux évaluations de crédit sans dépendre des agences d'évaluation. FICO a augmenté de 10,7 %.

Advanced Micro Devices AMD.O a gagné 2,9 % après qu'un rapport ait indiqué que Intel INTC.O était en pourparlers préliminaires pour ajouter le fabricant de puces comme client de fonderie.