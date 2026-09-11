Les contrats à terme de Wall Street se redressent alors que le pétrole recule à la veille de la publication des chiffres de l'inflation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme en hausse: Dow Jones +0,55 %, S&P 500 +0,53 %, Nasdaq +0,6 %

* Oracle en hausse après des résultats supérieurs aux prévisions

* Le prix moyen du diesel aux États-Unis dépasse les 6 dollars le gallon

(Mise à jour des prix et des niveaux des indices)

par Tharuniyaa Lakshmi

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont rebondi vendredi, alors que les cours du pétrole se calmaient et que les investisseurs plaçaient leurs espoirs dans le rapport sur l’inflation à la consommation pour terminer cette semaine difficile sur une note positive.

L'action Oracle ORCL.N a bondi de près de 7 % avant l'ouverture de la Bourse après avoir dépassé les estimations pour ses résultats trimestriels publiés jeudi soir, ce qui a rassuré les actionnaires quant à la rentabilité de ses investissements dans l'IA. L'action Nvidia NVDA.O a progressé de 0,8 %.

Les anticipations fluctuantes concernant les taux d’intérêt ont rendu le contexte de marché fragile, alors que les actions doivent faire face à une convergence de vents contraires, notamment l’intensification du conflit au Moyen-Orient et la hausse des rendements des bons du Trésor.

Le marché attend désormais la publication de l’indice des prix à la consommation, un autre indicateur susceptible de modifier les anticipations de taux, après la publication jeudi d’un indice des prix à la production légèrement supérieur aux prévisions, qui n’a guère rassuré les investisseurs.

« Nous pensons que la Réserve fédérale doit réagir à ces évolutions à court terme, sous peine de voir se reproduire la forte inflation des années 1970, ce qui constituerait un nouvel échec de la politique monétaire discrétionnaire », a déclaré Said Haidar, fondateur de Haidar Capital Management.

À 6 h 58 (heure de l'Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow Jones YMcv1 gagnaient 286 points, soit 0,55 %, et ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 40,5 points, soit 0,53 %. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 affichaient une hausse de 175,25 points, soit 0,6 %.

À la clôture de jeudi, l’indice de référence S&P 500 était en passe d’enregistrer sa plus forte baisse hebdomadaire depuis juin, tandis que le Dow Jones, indice des valeurs vedettes, s’apprêtait à connaître sa plus forte chute depuis mars.

« Certains investisseurs s’interrogent sur la durée de la reprise observée cette année. Il est toutefois encourageant de constater que l’histoire montre que les débuts solides ont tendance à perdurer », a écrit Jeff Schulze, stratège en chef des investissements chez Franklin Templeton Institute.

Depuis 1950, les années où le S&P 500 a progressé de plus de 10 % jusqu’à la fin du mois d’août, l’indice a continué à grimper de septembre à décembre dans 25 cas sur 28, selon Schulze.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de plus de 3 %, mais se maintenaient tout de même au-dessus de 103 dollars le baril. Les contrats à terme sur le West Texas Intermediate CLc1 ont reculé de 3,5 %, mais restaient proches de la barre des 100 dollars le baril.

« La flambée des prix de l’énergie depuis le début du mois crée un nouveau risque de hausse de l’inflation », a déclaré Bill Adams, économiste en chef pour les États-Unis à la Fifth Third Commercial Bank.

Jeudi, le prix moyen du diesel aux États-Unis a dépassé pour la première fois de son histoire les 6 dollars le gallon , selon le site de suivi des prix GasBuddy.

Par ailleurs, le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR a reculé de 0,16 point de base, mais s’est maintenu à 4,9424 %, son plus haut niveau depuis 2023. Les rendements élevés des bons du Trésor réduisent l’attrait des actions.

Par ailleurs, l’action Adobe ADBE.O a reculé de plus de 4 % en pré-ouverture après que le point médian de ses prévisions de chiffre d’affaires pour le quatrième trimestre s’est révélé inférieur aux attentes .

L'action d'ACV Auctions ACVA.N a bondi d'environ 44 % après que le site d'enchères automobiles en ligne Copart

CPRT.O a accepté de l'acquérir dans le cadre d'une transaction de près de 1,9 milliard de dollars .