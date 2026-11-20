Les contrats à terme de Wall Street reculent, l'entrée en bourse d'Anthropic n'ayant pas réussi à rassurer les investisseurs du secteur de l'IA

Les contrats à terme sur les actions américaines ont reculé vendredi, les actions d’Anthropic ayant chuté après une entrée en bourse spectaculaire, anéantissant ainsi l’espoir que cette introduction très médiatisée puisse stabiliser le secteur de l’IA, ébranlé par des inquiétudes liées à la croissance et aux valorisations, tandis que les signaux « hawkish » émis cette semaine par les responsables de la Réserve fédérale ont également pesé sur le moral des investisseurs.

Les actions d’Anthropic ANT.O ont chuté de 6,8% en pré-ouverture, après avoir bondi de plus de 17% jeudi lors de leur entrée en bourse très attendue. Le titre a débuté ses cotations à plus de 34% au-dessus de son prix d’offre de 83 dollars.

L’introduction en bourse du créateur du chatbot Claude était considérée comme un test décisif de la confiance des investisseurs dans le secteur de l’IA, après plusieurs semaines difficiles pour ce dernier. Les inquiétudes concernant un ralentissement potentiel de l’expansion des centres de données, la hausse des coûts d’emprunt et le départ du directeur général de Nvidia, Jensen Huang, ont renforcé les craintes quant au retour sur investissement de ces dépenses massives.

L’indice Nasdaq .IXIC se situait à 13,6% en dessous de son plus haut historique de clôture atteint le 6 octobre.

Parmi les hyperscalers, Amazon AMZN.O , Meta META.O et Microsoft MSFT.O ont chacun reculé de plus de 1,8%, tandis qu’Alphabet GOOGL.O est resté stable. Amazon et Alphabet comptent parmi les principaux investisseurs d’Anthropic.

Les fabricants de puces ont reculé, Nvidia NVDA.O perdant 2,6%, tandis qu’Advanced Micro Devices AMD.O , Broadcom AVGO.O , Marvell MRVL.O et Micron MU.O ont perdu entre 3,5% et 5,5%.

Neoclouds CoreWeave CRWV.O et Nebius NBIS.O ont également reculé de plus de 5% chacun.

Les titres des centres de données IREN IREN.O , Applied Digital APLD.O et Core Scientific CORZ.O ont reculé de 2,8% à 4%.

À 4h57 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 reculaient de 99 points, soit 0,2%, et ceux sur le S&P 500 EScv1 de 54,5 points, soit 0,76%. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 reculaient de 434 points, soit 1,63%.

Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à enregistrer leur plus forte baisse hebdomadaire depuis avril 2025, lorsque le président américain Donald Trump avait annoncé les droits de douane du Jour de la Libération .

La vague de ventes sur les titres liés à l’IA a largement éclipsé une saison des résultats solides.

Sur les 462 entreprises du S&P 500 ayant publié leurs résultats jusqu’à mercredi, 83,5% ont affiché des bénéfices supérieurs aux attentes des analystes , selon une analyse de Tajinder Dhillon, responsable de la recherche sur les résultats et les actions chez LSEG Data and Analytics.

L'INFLATION ET LA FED AU CENTRE DE L'ATTENTION

La présidente de la Banque fédérale de réserve de Philadelphie, Anna Paulson, a déclaré jeudi que la Fed devra relever à nouveau ses taux d’intérêt en raison d’une inflation trop élevée, tout en soulignant qu’une compréhension commune importait davantage que des indications explicites sur les perspectives de taux.

Selon l’outil FedWatch du CME Group, les marchés anticipent une probabilité de 98,4% d’une hausse des taux d’intérêt par la banque centrale lors de sa prochaine réunion en décembre.

Les chiffres des dépenses de consommation personnelles (PCE) de la semaine prochaine apporteront davantage de clarté sur la trajectoire de la politique monétaire de la Fed, après la publication la semaine dernière d’un rapport sur l’inflation d’octobre plus élevé que prévu.

Les cours du Brent LCOc1 ont reculé de 1,6% et s’orientaient vers une troisième semaine consécutive de baisse, sur fond de craintes d’un excédent d’offre, les livraisons de pétrole brut transitant par le détroit d’Ormuz étant revenues à des niveaux proches de ceux d’avant-guerre. O/R

Les marchés évaluaient également les résultats de la rencontre entre Donald Trump et ses homologues chinois et russe, Xi Jinping et Vladimir Poutine, après que les dirigeants ont publié une déclaration commune de paix qui ne faisait aucune mention du conflit entre les États-Unis et l’Iran.

Parmi les autres titres en vue, le distributeur de vêtements Gap GAP.N a progressé de 2,5% après que sa marque Old Navy a annoncé des ventes trimestrielles supérieures aux prévisions.