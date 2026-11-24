Les contrats à terme de Wall Street reculent alors que les valeurs du secteur des semi-conducteurs marquent une pause après un rebond alimenté par Nvidia

Ce recul fait suite aux gains exceptionnels enregistrés lundi, lorsque Jensen Huang a été réintégré au poste de directeur général de Nvidia NVDA.O , dans un revirement historique. L'action Nvidia a bondi de 31,5% lors de cette séance, ajoutant près de 1 000 milliards de dollars à la capitalisation boursière de la société, mais elle a reculé de 4,4% mardi lors des échanges avant l'ouverture.

L’indice S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC ont enregistré leurs plus fortes hausses journalières depuis avril 2025, lorsque le président américain Donald Trump avait suspendu son programme de droits de douane "Liberation Day", déclenchant un vif rebond des marchés.

"Cela a confirmé à quel point Nvidia est au cœur de l’histoire de l’intelligence artificielle, non seulement en raison de ses puces à la pointe de la technologie, mais aussi grâce à son rôle de bailleur de fonds majeur tant pour ses clients que pour ses fournisseurs", a déclaré Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell.

Mardi, cependant, les valeurs du secteur des semi-conducteurs semblaient sur le point de céder une partie de ces gains. Micron Technology MU.O , Advanced Micro Devices AMD.O et Marvell Technology MRVL.O ont reculé de 3,3% à 4,3% lors des échanges avant l’ouverture.

Les entreprises de néocloud et de centres de données, qui avaient bondi lors de la séance précédente, étaient également sous pression. CoreWeave CRWV.O reculait de 5,4%, IREN IREN.O perdait plus de 4% et Nebius NBIS.O cédait 4,3%.

Avant le rebond de lundi, les valeurs liées à l’IA étaient en difficulté depuis des semaines, les investisseurs s’interrogeant sur les dépenses financées par l’endettement du secteur et sur les rendements qu’il pourrait générer.

Les craintes d’un éventuel renforcement de la réglementation après la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat, ainsi que le départ de Huang au début du mois, avaient accentué ce sentiment de malaise.

Ces baisses sont survenues malgré les débuts boursiers retentissants d’Anthropic ANT.O la semaine dernière. Les actions de ce laboratoire d’IA ont rapidement perdu de leur élan et affichaient une baisse de 4% mardi, s’acheminant vers une troisième journée consécutive de recul.

À 5 h 26 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 reculaient de 71 points, soit 0,14%, et ceux sur le S&P 500 EScv1 de 33,5 points, soit 0,46%. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 reculaient de 298 points, soit 1,11%.

Venant s'ajouter aux récents appels à la prudence lancés par les décideurs politiques, le président de la Fed de New York, John Williams, a déclaré lundi que la persistance d'une inflation élevée continuait d'indiquer un resserrement de la politique monétaire. Il a ajouté que le rythme de toute nouvelle hausse des taux dépendrait des données économiques à venir.

Le rapport sur l’inflation PCE américain, attendu mercredi, constituera la dernière publication de données majeures avant la dernière réunion de l’année du Comité fédéral de l’open market (FOMC) et représentera un test décisif pour les marchés.

Les marchés monétaires indiquent que les opérateurs anticipent pleinement une hausse des taux de la Fed de 25 points de base le mois prochain et estiment qu’il existe une faible probabilité d’une hausse de 50 points de base, contre zéro la veille, selon l’outil FedWatch du CME Group.

Parmi les valeurs qui ont le plus fluctué, Hewlett Packard Enterprise HPE.N a chuté de 11,1% après la publication des résultats du quatrième trimestre de la société.