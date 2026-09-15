Les contrats à terme de Wall Street reculent alors que la hausse des cours du pétrole et des rendements des bons du Trésor aggrave les inquiétudes liées à l'intelligence artificielle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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* Les contrats à terme sont en baisse: Dow Jones -0,65 %, S&P 500 -0,52 %, Nasdaq -0,58 %

par Niket Nishant

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont reculé mardi, la hausse des cours du pétrole brut, la progression des rendements des bons du Trésor et les perspectives incertaines concernant la demande en matière d’intelligence artificielle ayant dissuadé les investisseurs.

Plusieurs valeurs technologiques ont chuté avant l’ouverture, Alphabet GOOGL.O et Microsoft MSFT.O reculant chacune de plus de 1 %. Les fabricants de puces, qui avaient le plus souffert de la vague de ventes de lundi, évoluaient dans une fourchette étroite. Nvidia NVDA.O a légèrement progressé.

Cette nouvelle vague d’inquiétude a été alimentée par les appels lancés par les principales entreprises du secteur de l’IA en faveur d’un ralentissement du développement de cette technologie , invoquant des préoccupations en matière de sécurité.

Bien que l’on ne sache pas encore très bien comment un tel ralentissement se concrétiserait, ces baisses ont aggravé le climat de morosité sur les marchés, à un moment où une inflation supérieure aux objectifs et les craintes d’une hausse des coûts d’emprunt ont déjà fragilisé le contexte pour les actions.

La Réserve fédérale devrait relever ses taux d'intérêt, les traders tablant sur une probabilité de 92 % d'une hausse mercredi.

À 4 h 36 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow

YMcv1 reculaient de 341 points, soit 0,65 %, les contrats E-mini sur le S&P 500 EScv1 perdaient 39,75 points, soit 0,52 %, et les contrats E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 affichaient une baisse de 168,25 points, soit 0,58 %.

“Je pense en réalité qu’il s’agit davantage d’un simple accroc que de la fin de la tendance liée à l’IA. On ne pourra pas remettre le génie de l’IA dans sa bouteille”, a déclaré Nancy Tengler, directrice générale de Laffer Tengler Investments.

“Je ne pense pas qu’une correction des valeurs liées à l’IA nuirait à ce marché. Nous avons connu une progression assez forte et assez rapide ces dernières années.”

LE POIDS DES PRIX DU PÉTROLE

Par ailleurs, le conflit au Moyen-Orient ne montre guère de signes d’apaisement , ce qui maintient les cours du pétrole à un niveau élevé et aggrave les craintes d’un choc d’offre.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de plus de 2 % à 108,06 dollars, tandis que les contrats à terme sur le West Texas Intermediate américain CLc1 s’échangeaient à 103,76 dollars, en hausse de plus de 2 % également.

“C'est le secteur de l'énergie qui pèse le plus lourdement sur l'inflation à l'heure actuelle”, a déclaré Anthony Saglimbene, stratège en chef des marchés chez Ameriprise Financial.

Le rendement de l'obligation d'État américaine de référence à 10 ans US10YT=RR a atteint son plus haut niveau depuis 2007 , les investisseurs se préparant à ce que beaucoup soupçonnent n'être que la première d'une série de hausses de taux. Il a finalement progressé de 6,76 points de base pour s'établir à 5,0286 %.

Les rendements élevés des bons du Trésor, considérés comme sans risque, réduisent l’attrait des actions.

Les dernières données économiques n’ont pas non plus rassuré les investisseurs. Le rapport publié la semaine dernière par le ministère du Travail a montré que les prix à la consommation avaient accéléré en août, tandis qu’un indicateur clé de l’inflation sous-jacente a enregistré sa plus forte hausse en quatre mois.

“Compte tenu de la dynamique actuelle de l’inflation, d’un contexte d’emploi solide et d’un nouveau président de la Fed cherchant à asseoir sa crédibilité, la décision de mercredi sur les taux présente les probabilités les plus élevées de hausse que les marchés aient observées depuis le début de l’année”, a déclaré M. Saglimbene.

“Les investisseurs devraient s’attendre à ce que le Comité agisse cette semaine, même s’il subsiste une faible probabilité que le président de la Fed Kevin Warsh et ses collègues décident de ne pas modifier leur politique.”

Par ailleurs, l’action Dave & Buster’s PLAY.O a chuté de près de 14 % en pré-ouverture après que son chiffre d’affaires du deuxième trimestre s’est révélé inférieur aux attentes.

Les titres liés aux cryptomonnaies ont reculé après une baisse de près de 3 % du bitcoin BTC= . Coinbase COIN.O et Strategy MSTR.O ont chacun perdu plus de 4,5 %.