Les contrats à terme de Wall Street reculent alors que la flambée des cours du pétrole met les marchés sur les dents

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Pour consulter le blog en direct de Reuters consacré aux marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou saisissez LIVE/ dans une fenêtre d'actualités.)

* Les contrats à terme sont en baisse: Dow Jones -0,89%, S&P 500 -0,39%, Nasdaq -0,18%

* Le pétrole grimpe alors que les tensions au Moyen-Orient s'intensifient

* Les investisseurs attendent les chiffres de l'inflation prévus plus tard dans la semaine

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont reculé mardi, alors que la reprise des hostilités au Moyen-Orient a propulsé les cours du pétrole à leur plus haut niveau depuis fin juillet, aggravant le pessimisme des marchés à l'approche des données sur l'inflation attendues plus tard dans la semaine.

Ces baisses font suite à une période de forte volatilité qui a vu les investisseurs s’empresser de réajuster leurs anticipations de hausse des taux après les commentaires du gouverneur de la Réserve fédérale Christopher Waller et la publication d’un rapport sur l’emploi plus solide que prévu.

Cette semaine écourtée après le jour férié de la Fête du Travail sera dominée par la publication vendredi de l’indice des prix à la consommation et jeudi de l’indice des prix à la production.

Certains investisseurs ont indiqué que les chiffres de l’inflation auraient davantage de poids dans la trajectoire des taux de la Fed, compte tenu de l’accent mis par le président Kevin Warsh sur la baisse des prix.

Selon l’outil CME FedWatch, les traders estiment désormais à 58,4% la probabilité d’une hausse ce mois-ci.

"Nous continuons de penser que les données d’inflation des prochains mois seront suffisamment modérées pour que la majorité des membres s’abstiennent de resserrer la politique monétaire", a déclaré Samuel Tombs, économiste en chef pour les États-Unis chez Pantheon Macroeconomics.

À 4h48 (heure de l’Est), les contrats E-mini Dow YMcv1 perdaient 476 points, soit 0,89%, les contrats E-mini S&P 500

EScv1 reculaient de 30 points, soit 0,39%, et les contrats E-mini Nasdaq 100 NQcv1 cédaient 51,75 points, soit 0,18%.

LES RISQUES DE GUERRE AU CŒUR DE L'ACTUALITÉ

La guerre entre les États-Unis et l’Iran, qui en est désormais à son septième mois, continue de peser sur les marchés boursiers. Les tensions ont de nouveau éclaté dans la région, augmentant le risque d’un conflit plus large.

Mardi, les Houthis du Yémen, soutenus par Téhéran, ont attaqué des installations énergétiques et des villes en Arabie saoudite, alliée des États-Unis, tandis qu’Israël a frappé une ville du sud du Liban tôt lundi matin.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 2,25% à 99,18 dollars le baril, leur plus haut niveau depuis le 24 juillet.

"La situation en matière d’inflation devient de plus en plus floue en raison de la remontée des cours du pétrole. L’activité militaire maintient une prime de risque importante sur les marchés de l’énergie, dans un contexte où la probabilité de perturbations plus profondes et plus prolongées de l’approvisionnement mondial s’accroît", a déclaré Kyle Rodda, analyste senior des marchés financiers chez Capital.com.

Les valeurs énergétiques étaient en hausse dans les échanges avant l’ouverture, les actions de Marathon Petroleum MPC.N et d’Occidental Petroleum OXY.N progressant respectivement de 1,62% et 2,03%.

Les valeurs liées aux cryptomonnaies ont reculé, le bitcoin s'étant éloigné du seuil des 80.000 dollars. Coinbase COIN.O a perdu 1,84%, tandis que Strategy MSTR.O a reculé de 2,38%.

Les fabricants de puces ont progressé, soutenus par l’optimisme autour de l’IA. Intel INTC.O a gagné 2,47% et AMD

AMD.O a progressé de 1,30%. Nvidia a légèrement progressé de 0,20%.

"L’histoire montre que la spéculation accrue et les inquiétudes liées à une surévaluation peuvent perdurer pendant un certain temps sans qu’une correction ne se produise", a écrit Ben May, directeur de la recherche macroéconomique mondiale chez Oxford Economics.