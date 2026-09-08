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Les contrats à terme de Wall Street reculent alors que la flambée des cours du pétrole met les marchés sur les dents
information fournie par Reuters 08/09/2026 à 13:16
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en baisse: Dow Jones -0,75 %, S&P 500 -0,31 %, Nasdaq -0,04 %

* Le prix du pétrole grimpe alors que les tensions au Moyen-Orient s'intensifient

* Les investisseurs attendent les chiffres de l'inflation qui seront publiés plus tard dans la semaine

(Mise à jour des cours)

par Niket Nishant et Tharuniyaa Lakshmi

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont reculé mardi, alors que la reprise des hostilités au Moyen-Orient a propulsé les cours du pétrole à leur plus haut niveau depuis fin juillet, aggravant le pessimisme des marchés à l'approche des chiffres de l'inflation attendus plus tard dans la semaine.

Ces baisses font suite à une période de forte volatilité qui a vu les investisseurs s'empresser de réajuster leurs anticipations de hausse des taux après les commentaires du gouverneur de la Réserve fédérale Christopher Waller et la publication d'un rapport sur l'emploi meilleur que prévu.

Cette semaine écourtée après le jour férié de la Fête du Travail sera dominée par la publication vendredi de l’indice des prix à la consommation et jeudi de l’indice des prix à la production.

Certains investisseurs ont indiqué que les chiffres de l’inflation pèseraient davantage sur la trajectoire des taux de la Fed, compte tenu de l’accent mis par le président Kevin Warsh sur la baisse des prix.

« Nous continuons de penser que les données sur l’inflation des prochains mois seront suffisamment modérées pour que la majorité des membres s’abstiennent de resserrer la politique monétaire », a déclaré Samuel Tombs, économiste en chef pour les États-Unis chez Pantheon Macroeconomics.

Pour autant, les traders estiment à60,6 % la probabilité d’une hausse ce mois-ci, selon l’outil CME FedWatch.

À 6 h 54 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow Jones YMcv1 reculaient de 403 points, soit 0,75 %, et ceux sur le S&P 500 EScv1 perdaient 24 points, soit 0,31 %. Les contrats E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 reculaient de 11 points, soit 0,04 %.

LES RISQUES DE GUERRE AU CŒUR DE L'ACTUALITÉ

La guerre entre les États-Unis et l'Iran, qui en est désormais à son septième mois, continue de peser sur les marchés boursiers. Les tensions ont de nouveau éclaté dans la région, augmentant le risque d'un conflit plus large.

Mardi, les Houthis yéménites, soutenus par Téhéran, ont attaqué des installations énergétiques et des villes en Arabie saoudite, alliée des États-Unis, tandis qu’Israël a frappé une ville du sud du Liban tôt lundi matin.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 1,73 % à 98,66 dollars le baril, leur plus haut niveau depuis le 24 juillet.

« La situation en matière d’inflation devient de plus en plus floue en raison de la remontée des cours du pétrole. L’activité militaire maintient une prime de risque importante sur les marchés de l’énergie, dans un contexte où la probabilité de perturbations plus profondes et plus prolongées de l’approvisionnement mondial s’accroît », a déclaré Kyle Rodda, analyste senior des marchés financiers chez Capital.com.

Les valeurs énergétiques étaient en hausse avant l’ouverture de la Bourse, les actions de Marathon Petroleum MPC.N et d’Occidental Petroleum OXY.N progressant respectivement de 1,57 % et 1,63 %.

La hausse des rendements des bons du Trésor américain, considérés comme sans risque, a également pesé sur les actions ces dernières semaines, rendant moins attractif pour les investisseurs le fait de prendre le risque supplémentaire lié à l’achat d’actions.

Le rendement du bon du Trésor à 10 ans de référence

US10YT=RR a augmenté de 2,03 points de base pour atteindre 4,8043 % mardi.

Les valeurs liées aux cryptomonnaies ont reculé alors que le bitcoin s'éloignait du seuil des 80 000 dollars. Coinbase

COIN.O a perdu 1,37 %, tandis que Strategy MSTR.O a reculé de 2,46 %.

Les fabricants de puces ont progressé, portés par l’optimisme autour de l’IA. Intel INTC.O a gagné 3,98 %, tandis que Nvidia NVDA.O a légèrement progressé de 0,28 %.

« L'histoire montre que la spéculation accrue et les inquiétudes concernant les excès peuvent perdurer pendant un certain temps sans qu'une correction ne se produise », a écrit Ben May, directeur de la recherche macroéconomique mondiale chez Oxford Economics.

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