Les contrats à terme de Wall Street rebondissent grâce aux achats à bas prix, mais Nvidia assombrit les perspectives

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme en hausse: Dow Jones +1,06%, S&P 500 +0,66%, Nasdaq +0,42%

* Nvidia en baisse alors que la société fait l'objet d'une enquête concernant des allégations d'activités de renseignement étranger

* KKR doit publier ses résultats avant l'ouverture du marché

(Mise à jour des cours tout au long de l'article)

par Niket Nishant et Utkarsh Hathi

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont tenté de se redresser lundi, les investisseurs étant à la recherche de bonnes affaires après la forte chute des actions la semaine dernière, et attendant davantage de précisions sur la polémique entourant le directeur général de Nvidia, Jensen Huang.

Ces hausses marquent le début d’une semaine décisive qui devrait permettre de déterminer si la vague de ventes de la semaine dernière, survenue après les élections de mi-mandat, était excessive ou justifiée. Malgré ces hausses, les analystes ont averti que plusieurs sources d’inquiétude se cumulaient en coulisses.

L'action de Nvidia NVDA.O , la deuxième entreprise la plus valorisée au monde, a chuté de 4,8% avant l'ouverture de la Bourse après qu’une enquête interne visant à déterminer si le directeur général Huang avait été la cible d’une opération de renseignement étranger a soulevé des questions quant à son avenir au sein du fabricant de puces d’IA.

"Compte tenu du rôle central de Huang dans le succès de Nvidia et dans le contexte plus large des investissements dans l’IA, même les spéculations sur une incertitude concernant la direction pourraient déstabiliser les investisseurs", a déclaré Daniela Hathorn, analyste de marché senior chez Capital.com.

Par ailleurs, des interrogations sur la pérennité du boom de l’IA ont persisté après la victoire des démocrates aux élections de mi-mandat la semaine dernière . Les craintes d’une hausse des taux en décembre ont également perduré à la suite des chiffres de l’emploi d’octobre, meilleurs que prévu .

À 6 h 39 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 gagnaient 545 points, soit 1,06%, et ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 49 points, soit 0,66%. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 affichaient une hausse de 112,5 points, soit 0,42%.

Si la "chasse aux bonnes affaires" a été le moteur de la reprise, "les gains modestes des contrats à terme sur le Nasdaq, comparés à la progression plus marquée des contrats à terme sur le Dow, suggèrent que les investisseurs restent sélectifs", a déclaré Naeem Aslam, directeur des investissements chez Zaye Capital Markets.

LES VALUES DU SECTEUR DES PUCES ÉLECTRONIQUES EN BAISSE, LES MARCHÉS ATTENDENT LES RÉSULTATS

Les actions de certains fabricants de puces ont reculé avant l’ouverture, Intel INTC.O , Marvell Technology MRVL.O et Qualcomm QCOM.O affichant des baisses comprises entre 0,5% et 1%.

L’indice Philadelphia Semiconductor .SOX a clôturé vendredi sur sa plus forte baisse hebdomadaire depuis mars 2025.

"La correction liée à l’IA sur les marchés boursiers pourrait bien se poursuivre", a écrit Thomas Mathews, responsable des marchés pour la région Asie-Pacifique chez Capital Economics.

"Un autre risque serait l’apparition de signes concrets indiquant que les hyperscalers réduisent leurs dépenses d’investissement", a-t-il ajouté.

Parmi les hyperscalers, Microsoft MSFT.O , Alphabet

GOOGL.O et Meta META.O ont progressé de 1,5% à 1,8%.

Les résultats du géant de l’investissement KKR KKR.O et de Constellation Energy CEG.O , une entreprise du secteur de l’énergie bénéficiant de l’essor de l’IA, sont attendus lundi.

KKR a progressé de 3,7% avant la publication de ses résultats, tandis que Constellation est resté stable.

Sur les 335 entreprises de l'indice S&P 500 ayant publié leurs résultats jeudi, 82,4% ont dépassé les estimations, selon Tajinder Dhillon, responsable de la recherche sur les résultats et les actions chez LSEG Data and Analytics.