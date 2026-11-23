Les contrats à terme de Wall Street rebondissent alors que les valeurs liées à l'IA, qui avaient été malmenées, regagnent du terrain

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont fortement rebondi lundi, les investisseurs se tournant à nouveau vers les valeurs liées à l’IA après que la chute de la semaine dernière eut fait basculer le S&P 500 et le Dow Jones en phase de correction.

Cette remontée fait suite à une semaine tumultueuse pour le secteur de l’IA, déjà mis à rude épreuve par les inquiétudes concernant les engagements de dépenses considérables et la pérennité de la demande. La pression s’est intensifiée après le départ soudain du directeur général de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang , et les craintes grandissantes d’un ralentissement des dépenses liées à l’IA après les élections de mi-mandat aux États-Unis.

Le moral des investisseurs s’est encore détérioré lorsque Anthropic ANT.O a rapidement perdu de son élan après son entrée en Bourse très attendue jeudi. Son titre a progressé de 3,4% lors des échanges avant l’ouverture lundi, après avoir chuté de 8,5% vendredi.

“Ce qui avait commencé en octobre comme une rotation classique hors du secteur technologique, partant de niveaux élevés, s’est transformé en un mouvement plus général d’aversion au risque, sur fond d’une succession de catalyseurs négatifs”, ont déclaré les analystes de la Deutsche Bank dans une note, ajoutant: “De nombreuses mauvaises nouvelles sont déjà prises en compte dans les cours.”

Mais les analystes se sont montrés réticents à parler d’une reprise pour l’instant, bien que les investisseurs profitent de valorisations fortement dépréciées.

“Les investisseurs semblent disposés à acheter sur la faiblesse récente, mais il est encore trop tôt pour déterminer si cela marque le début d’une reprise durable”, a déclaré Daniela Hathorn, analyste de marché senior chez Capital.com.

L’indice S&P 500 .SPX et l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI ont tous deux confirmé vendredi leur correction, clôturant à plus de 10% en dessous de leurs plus hauts historiques.

Le Nasdaq .IXIC reculait de 18% par rapport à son plus haut, tandis que le Nasdaq-100 .NDX était à deux doigts d’entrer en territoire baissier, avec une baisse de 19,8% par rapport à son plus haut de clôture du 6 octobre.

À 7h01 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 gagnaient 971 points, soit 2,01%, et ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 192 points, soit 2,77%. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 affichaient une hausse de 862,75 points, soit 3,43%.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont mené le rebond de lundi. Nvidia a progressé de 8% , se remettant de sa plus longue série de baisses hebdomadaires depuis 2008. Advanced Micro Devices AMD.O et Broadcom AVGO.O ont gagné respectivement 4,5% et 5,4% , tandis que Micron Technology MU.O a progressé de 5,3% .

Les entreprises spécialisées dans le cloud et les centres de données ont également progressé. CoreWeave CRWV.O a gagné 7,4% , IREN IREN.O a progressé de 8% , Nebius NBIS.O a avancé de 9,4% , Applied Digital APLD.O a gagné 8,3% et Core Scientific CORZ.O a progressé de 6,6% .

Plus tard dans la journée, les investisseurs se pencheront sur l’indice PMI composite de novembre de S&P Global pour évaluer l’activité des entreprises.

La publication phare de cette semaine sera toutefois le rapport sur les dépenses de consommation des ménages, prévu mercredi, qui pourrait donner de nouvelles indications sur les perspectives de politique monétaire de la Réserve fédérale.

Selon l’outil FedWatch du CME Group, les traders tablent sur une probabilité d’environ 96% d’une hausse des taux de 25 points de base lors de la réunion de la Fed en décembre.

Les récents signaux “hawkish” (favorables à un resserrement monétaire) émis par les décideurs politiques et le compte-rendu de la dernière réunion de la banque centrale ont pesé sur le moral des marchés. Le président de la Fed de New York, John Williams, doit s’exprimer plus tard dans la journée de lundi.

Par ailleurs, l'action ZS.O Zscaler a bondi de 16% après que CrowdStrike CRWD.O a annoncé lundi son intention d’acquérir le fournisseur de solutions de cybersécurité, dans le cadre d’une opération entièrement en actions valorisant Zscaler à environ 43,9 milliards de dollars.

L'action CrowdStrike a reculé de 8,2% .