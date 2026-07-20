Les contrats à terme de Wall Street progressent légèrement dans l'attente des résultats des grandes capitalisations attendus cette semaine

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* Les contrats à terme sont en hausse: Dow Jones +0,2%, S&P 500 +0,2%, Nasdaq +0,4%

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement progressé lundi, après le recul de la semaine dernière entraîné par les valeurs du secteur des semi-conducteurs, alors que les investisseurs attendaient une série de résultats financiers clés susceptibles de mettre à l'épreuve la reprise de Wall Street portée par l'intelligence artificielle, tandis que la prudence prévalait en raison de l'escalade des tensions au Moyen-Orient.

La saison des résultats du deuxième trimestre s’accélérera cette semaine, avec la publication des résultats de plusieurs grandes entreprises, notamment Alphabet GOOGL.O , Tesla

TSLA.O , Intel INTC.O et IBM IBM.N .

Alphabet, l’une des actions “Magnificent Seven” à très forte capitalisation, est également un acteur majeur de l’IA à très grande échelle, consacrant des milliards de dollars aux centres de données et aux infrastructures associées.

Cette flambée des dépenses d’investissement dans l’IA a été l’un des principaux moteurs de la hausse des marchés cette année, propulsant les valeurs des semi-conducteurs et d’autres entreprises considérées comme les bénéficiaires de ce développement, et contribuant à ce que les principaux indices américains atteignent des niveaux records.

Les résultats d’Intel et de Texas Instruments TXN.O seront suivis de près après qu’un puissant rebond des valeurs du secteur des puces électroniques a cédé la place à un brusque revirement de tendance.

L’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a clôturé vendredi à plus de 20% en dessous de son plus haut historique atteint fin juin, confirmant ainsi une tendance baissière.

“Si les résultats publiés dans les semaines à venir indiquent que nous restons dans la phase de dépenses liée au développement de l’IA, les investisseurs risquent de se montrer plus impatients, et la vague de ventes pourrait se prolonger pendant les mois d’été”, a déclaré Kathleen Brooks, directrice de recherche chez XTB.

À 5 h 18 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow Jones YMcv1 gagnaient 106 points, soit 0,2%, et ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 16,5 points, soit 0,22%. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 affichaient une hausse de 111,75 points, soit 0,39%.

Les trois principaux indices américains ont fortement chuté la semaine dernière, sous la pression d’un recul brutal des actions des semi-conducteurs, qui avaient connu une forte hausse. Ces baisses sont survenues alors même que des données d’inflation modérées avaient apaisé certaines craintes d’une hausse des taux de la Réserve fédérale plus tard ce mois-ci, et que les grandes banques américaines avaient donné le coup d’envoi de la saison des résultats sur une note positive.

Selon l’outil FedWatch du CME, les marchés tablent sur une probabilité d’environ 12% d’une hausse des taux d’un quart de point lors de la réunion de la Fed en juillet et d’environ 53% d’une nouvelle hausse en septembre.

Les investisseurs suivaient de près l'évolution de la guerre américano-israélienne contre l'Iran après une récente escalade de ce conflit qui dure depuis près de cinq mois.

Les forces américaines ont frappé l’Iran pour la neuvième journée consécutive lundi, suscitant des inquiétudes quant au trafic maritime dans le détroit d’Ormuz.

La recrudescence des tensions a ravivé les craintes que les prix de l’énergie ne remontent vers les niveaux observés au début de la guerre, relançant ainsi les inquiétudes inflationnistes.

Plus tôt dans la journée, le Brent LCOc1 a dépassé les 90 dollars le baril pour la première fois depuis début juin.

“Ces escalades ont également ébranlé l’hypothèse selon laquelle la crise au Moyen-Orient était terminée et que les prix de l’énergie allaient se normaliser”, a déclaré Kathleen Brooks, directrice de recherche chez XTB.