Les contrats à terme de Wall Street progressent légèrement alors que le secteur des semi-conducteurs poursuit sa hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en hausse: Dow Jones +0,27 %, S&P 500 +0,47 %, Nasdaq +0,76 %

* Applied Digital en hausse après la signature d'un bail de 5,2 milliards de dollars pour un centre de données dédié à l'IA

* Les données sur les prix à la consommation et l'entrée en Bourse de SpaceX sont à surveiller cette semaine

(Mise à jour avec les commentaires des analystes et les cours) par Joel Jose , Sruthi Shankar et Twesha Dikshit

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont progressé mardi, les valeurs du secteur des semi-conducteurs prolongeant leur hausse pour la deuxième journée consécutive, tandis que l'apaisement des tensions au Moyen-Orient a également soutenu le moral des investisseurs.

Les contrats à terme du Nasdaq ont mené la hausse en début de séance, les actions des fabricants de puces Marvell Technology MRVL.O , Broadcom AVGO.O et Micron Technology

MU.O progressant de 1,1 % à 4,1 % avant l'ouverture, prolongeant ainsi leur rebond après la forte correction de vendredi.

L'Iran et Israël ont déclaré lundi avoir cessé leurs attaques mutuelles à la suite d'un appel du président américain Donald Trump, rétablissant ainsi le fragile cessez-le-feu annoncé le 8 avril.

Les cours du pétrole ont chuté de plus de 2 %, effaçant la plupart des gains de la séance précédente, même si la prudence persiste, car les efforts diplomatiques n'ont pas encore abouti à un accord de paix durable et le détroit d'Ormuz reste fermé.

O/R

À 06h57 (heure de l'Est), les contrats à terme Dow E-minis

YMcv1 gagnaient 138 points, soit 0,27 %, les contrats à terme S&P 500 E-minis EScv1 gagnaient 34,5 points, soit 0,47 %, et les contrats à terme Nasdaq 100 E-minis NQcv1 gagnaient 224,75 points, soit 0,76 %.

Les valeurs technologiques et celles liées à l'IA ont subi une forte pression à la vente la semaine dernière, après que les prévisions décevantes de Broadcom ont ravivé les inquiétudes concernant les valorisations élevées du secteur, en particulier celles des fabricants de puces qui ont fortement rebondi cette année.

« Les facteurs à long terme qui sous-tendent le marché haussier — forte croissance des bénéfices, investissements dans l'IA et activité économique résiliente — restent intacts », a déclaré Daniela Hathorn, analyste de marché senior chez Capital.com.

« Cependant, après une hausse qui a propulsé le Nasdaq de plus de 30 % en un peu plus de deux mois, les investisseurs sont de plus en plus sensibles à l'inflation, aux taux d'intérêt et aux risques géopolitiques. »

La publication vendredi d'un rapport sur l'emploi meilleur que prévu a également renforcé les craintes que la Réserve fédérale ne relève ses taux d'intérêt cette année.

Les données sur les prix à la consommation pour le mois de mai, attendues mercredi, seront suivies de près afin de dégager de nouveaux indices sur l'impact de la hausse des prix de l'énergie due à la guerre en Iran sur l'inflation.

L'entrée en Bourse de SpaceX vendredi, avec une valorisation de 1 750 milliards de dollars, pourrait également constituer un obstacle pour les actions américaines, les investisseurs s'inquiétant d'un éventuel excès d'enthousiasme à l'égard des valeurs technologiques à forte croissance. SpaceX, la société d'Elon Musk, vise à lever 75 milliards de dollars, un montant record pour une introduction en Bourse.

OpenAI , le créateur de ChatGPT, a déclaré lundi avoir déposé en toute confidentialité une demande d'introduction en Bourse aux États-Unis, rejoignant ainsi son concurrent Anthropic dans sa course vers les marchés publics.

Applied Digital APLD.O a progressé de 11,5 % après avoir signé un bail de 15 ans avec un hyperscaler américain sur son site Delta Forge 2, qui devrait générer environ 5,2 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur cette période.

Les actions du développeur de médicaments anticancéreux Nuvalent NUVL.O ont bondi de près de 40 % après que GSK

GSK.L a accepté de racheter la société pour 10,6 milliards de dollars, dans le cadre de sa plus importante transaction depuis des années, valorisant Nuvalent à environ 124 dollars par action, soit une prime de 40 % par rapport au dernier cours de clôture du titre.