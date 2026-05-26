Les contrats à terme de Wall Street progressent grâce aux espoirs suscités par les pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran

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* Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,48%, S&P 500 0,52%, Nasdaq 0,77%

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont atteint des niveaux records mardi, les investisseurs restant optimistes quant aux négociations de paix au Moyen-Orient malgré les récentes frappes, tandis que la hausse des valeurs des semi-conducteurs, tirée par l'IA, a stimulé le moral des marchés.

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré mardi que la négociation de l'accord avec l'Iran pourrait "prendre quelques jours", tandis que le président Donald Trump a indiqué lundi dans un message publié sur Truth Social que les discussions avec l'Iran se déroulaient "bien".

Le Brent a grimpé de près de 3% et les marchés boursiers mondiaux ont fluctué, alors que l'incertitude persistait quant à la conclusion d'un accord visant à rouvrir la voie maritime dans le détroit d'Ormuz.

"Les investisseurs semblent toujours disposés à acheter sur les baisses, partant du principe que le conflit finira par s'apaiser", a déclaré Daniela Hathorn, analyste de marché senior chez Capital.com.

À 4h50 (heure de l'Est), les contrats à terme Dow E-minis

YMcv1 gagnaient 244 points, soit 0,48%, les contrats à terme S&P 500 E-minis EScv1 gagnaient 38,75 points, soit 0,52%, et les contrats à terme Nasdaq 100 E-minis NQcv1 gagnaient 228,25 points, soit 0,77%. Les marchés américains étaient fermés lundi à l'occasion du Memorial Day.

Les valeurs des semi-conducteurs, qui ont bondi grâce à la demande liée à l'IA, ont mené la hausse. Marvell Technology

MRVL.O a progressé de 5,7%, tandis que Micron MU.O et Intel

INTC.O ont gagné environ 2% chacune en pré-ouverture.

Wall Street a atteint des niveaux records, les résultats optimistes et la confiance dans le secteur de l'IA ayant propulsé les actions à la hausse malgré le conflit en cours avec l'Iran.

L'indice des valeurs vedettes du Dow .DJI est devenu vendredi le dernier indice à atteindre un niveau record, le premier depuis le début de la guerre avec l'Iran, tandis que le S&P 500 .SPX a enregistré sa meilleure série de hausses depuis décembre 2023.

Alors que la saison des résultats touche à sa fin, la croissance des bénéfices du premier trimestre devrait s'établir à 29% en glissement annuel, contre les 16,1% estimés il y a un mois, selon les données LSEG publiées vendredi.

Kevin Warsh a prêté serment vendredi en tant que président de la Réserve fédérale. Sa nomination intervient dans un contexte d'inquiétudes croissantes concernant l'inflation, alimentées par la hausse des prix du pétrole, qui a renforcé les anticipations d'un resserrement de la politique monétaire mondiale.

Les marchés s'attendent actuellement à ce que la Fed maintienne ses taux inchangés jusqu'à la fin de l'année, avec une hausse de 25 points de base prévue en décembre.

Les données sur la confiance des consommateurs américains pour le mois de mai sont attendues plus tard dans la journée, la hausse des prix de l'essence due au conflit au Moyen-Orient devant peser sur le moral des consommateurs.

Parmi les valeurs en tête de peloton, Joyy JOYY.O a bondi de 12,3% après que la plateforme chinoise de streaming social en direct a publié un chiffre d'affaires au premier trimestre supérieur aux attentes.