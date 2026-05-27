Les contrats à terme de Wall Street progressent grâce à l'optimisme autour de l'IA et aux espoirs d'une trêve au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme en hausse: Dow Jones +0,45%, S&P 500 +0,31%, Nasdaq +0,48%

* GlobalFoundries en baisse après l'annonce de la vente de parts par Mubadala

* Zscaler s'effondre après des prévisions pessimistes pour le quatrième trimestre

* Goldman Sachs relève ses prévisions de fin d'année pour le S&P 500 à 8 000 points

(Mise à jour des cours) par Twesha Dikshit et Utkarsh Hathi

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont prolongé leur hausse mercredi, soutenus par la dynamique soutenue liée à l'intelligence artificielle, tandis que les investisseurs se montraient prudemment optimistes quant à la conclusion d'un accord entre les États-Unis et l'Iran.

Une trêve fragile entre Téhéran et Washington s'est maintenue malgré les récentes frappes américaines près du détroit d'Ormuz, que l'Iran a qualifiées de “violation flagrante” de l'accord de cessez-le-feu.

“L'évolution de la situation au Moyen-Orient et les rendements obligataires toujours élevés pourraient mettre à l'épreuve la reprise boursière mondiale. Des épisodes de volatilité des marchés restent probables, les investisseurs réagissant aux nouvelles informations,” ont déclaré les analystes d'UBS.

“Mais nous pensons également que les bons résultats devraient soutenir la poursuite de la hausse des actions à moyen terme, et nous voyons des opportunités intéressantes dans toutes les régions.”

À 6 h 34, les contrats à terme Dow E-minis YMcv1 gagnaient 228 points, soit 0,45%, et les contrats à terme S&P 500 E-minis

EScv1 progressaient de 23 points, soit 0,31%. Les contrats à terme Nasdaq 100 E-minis NQcv1 gagnaient 144 points, soit 0,48%.

Le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC ont tous deux clôturé à des niveaux records mardi, portés par un regain de confiance dans l'IA, alors que Micron a dépassé pour la première fois les 1.000 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Les actions du fabricant de puces mémoire MU.O ont gagné 5,8% en pré-ouverture. Ses concurrents SanDisk SNDK.O , Western Digital WDC.O et Seagate Technology STX.O ont progressé de 1,7% à 2,3%.

Une saison des résultats solide et des prévisions de croissance d'environ 29% en glissement annuel au premier trimestre ont soutenu la reprise à Wall Street, l'indice des valeurs vedettes Dow Jones .DJI devenant vendredi le dernier grand indice à atteindre un niveau record.

Goldman Sachs a relevé ses prévisions de fin d'année 2026 pour le S&P 500 de 7 600 à 8 000 points, invoquant la vigueur persistante des bénéfices des entreprises.

Les marchés se tourneront ensuite vers les données de l'indice des dépenses de consommation des ménages, qui seront publiées jeudi. Cet indicateur clé de l'inflation utilisé par la Réserve fédérale pourrait fournir de nouveaux indices sur l'orientation future de la politique monétaire sous la houlette du nouveau président Kevin Warsh.

Les marchés monétaires s'attendent actuellement à ce que la Fed maintienne ses taux inchangés jusqu'à la fin de l'année, certains anticipant toutefois une hausse de 25 points de base en décembre.

Parmi les valeurs en tête de liste, Zscaler ZS.O a chuté de 23,9% après que la société de sécurité cloud a annoncé des prévisions de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre inférieures aux attentes.

GlobalFoundries GFS.O a chuté de 6,9% après que Bloomberg News a rapporté que son actionnaire majoritaire, Mubadala Investment Company, cherchait à lever 1,91 milliard de dollars via une vente en bloc non enregistrée d'actions GFS.

Les actions cotées aux États-Unis de la société chinoise de commerce électronique PDD Holdings PDD.O ont reculé de 5% après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux estimations.