Les contrats à terme de Wall Street peu animés alors que les cours du pétrole dépassent les 100 dollars pour la première fois depuis juillet

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* Contrats à terme: le Dow Jones recule de 0,16 %, le S&P 500 reste stable, le Nasdaq progresse de 0,04 %

* Légère hausse pour les fabricants de puces, mais les inquiétudes liées au financement persistent

* Annonce attendue concernant le rachat de bons du Trésor

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains étaient peu animés mercredi, alors que les cours du pétrole ont franchi la barre des 100 dollars pour la première fois depuis juillet, dans un contexte d’intensification du conflit au Moyen-Orient, ce qui incite les investisseurs à la prudence avant la publication des chiffres de l’inflation prévue plus tard dans la semaine.

Les investisseurs ont du mal à faire abstraction de la guerre entre les États-Unis et l’Iran — qui s’étire désormais sur sept mois et accroît le risque d’un conflit régional plus vaste — en raison de son impact sur les cours du pétrole et l’inflation.

L’accent mis par le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, sur la maîtrise des prix a également conduit les traders à anticiper une hausse des taux d’intérêt ce mois-ci. Les marchés estiment désormais à 60,4 % la probabilité d’une hausse des taux de 25 points de base lors de la réunion de la banque centrale la semaine prochaine, selon les données de l’outil CME FedWatch.

« La hausse des prix du pétrole et des taux d’intérêt reste le principal risque pour les actions à court terme. Il est désormais bien connu que les réserves stratégiques ont été considérablement puisées pour amortir la hausse des prix du pétrole », ont écrit les analystes de Morgan Stanley, sous la houlette de Mike Wilson, stratège en chef pour les actions américaines.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 affichaient en dernière cotation une hausse de 2,06 % à 99,94 dollars le baril, après avoir franchi la barre des 100 dollars plus tôt dans la séance.

La hausse des valeurs technologiques a contribué à atténuer certaines inquiétudes, les investisseurs effrayés par les risques économiques s’étant réfugiés dans le secteur de l’intelligence artificielle.

Les fabricants de puces tels que Qualcomm QCOM.O , Arm Holdings ARM.O et Nvidia NVDA.O ont progressé de 0,16 % à 1,73 % dans les échanges avant l’ouverture.

Pourtant, les inquiétudes liées aux opérations de financement en boucle ont incité certains investisseurs à la prudence, alors que les entreprises au cœur du boom de l’IA se tournent vers des financements croisés.

« Les investisseurs devraient s’attendre à ce que ces transactions finissent par générer un flux constant de revenus plus élevés pour les parties concernées. Dans le cas contraire, nous pensons que les marchés seront de plus en plus exposés à un enchevêtrement de risques qui pourrait s’avérer difficile à démêler », a déclaré Anthony Saglimbene, stratège en chef des marchés chez Ameriprise Financial.

À 5 h 05 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow

YMcv1 reculaient de 84 points, soit 0,16 %, les contrats E-mini sur le S&P 500 EScv1 restaient stables et les contrats E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 progressaient légèrement de 12 points, soit 0,04 %.

Les investisseurs attendront également avec intérêt l’annonce du Trésor américain concernant ses rachats d’obligations, prévue plus tard dans la séance, quelques semaines après que le département a déclaré qu’il achèterait davantage d’obligations à long terme afin de freiner la hausse des rendements.

Ces annonces comportent généralement une liste des obligations éligibles au rachat. Toutefois, « certains acteurs du marché attendent de cette annonce qu’elle apporte une confirmation quant au volume que le Trésor va racheter », ont écrit les analystes de J.P. Morgan dans une note.

Toute réaction sur les marchés obligataires pourrait influencer les actions, qui sont généralement sous pression en raison de la hausse des rendements des obligations d'État sans risque.

Le rapport sur l’indice des prix à la consommation (IPC), attendu vendredi, et celui sur l’indice des prix à la production (IPP), publié jeudi, seront également suivis de près pour donner des indications sur les perspectives de la Fed en matière de taux.

« Le rapport sur l’IPC de cette semaine constitue la donnée la plus importante avant la réunion de septembre de la Fed; il s’agit de la dernière mesure de l’inflation dont disposeront les décideurs avant de se prononcer sur les taux », ont écrit les stratèges de Glenmede.