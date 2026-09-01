Les contrats à terme de Wall Street entament le mois de septembre sous pression, dans un contexte de hausse des taux d'intérêt et des cours du pétrole

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* Les contrats à terme sont en baisse: le Dow Jones et le S&P 500 perdent chacun 0,48 %, le Nasdaq 0,83 %

* Les actions entament le mois le plus faible de l'année sur le plan historique

* Le rapport JOLTS est attendu pour donner des indications sur le marché de l'emploi

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont reculé mardi, prolongeant une tendance baissière alors que la hausse des rendements obligataires et des cours du pétrole a découragé les investisseurs en ce début de mois historiquement faible pour les actions.

Une forte hausse des anticipations de hausse des taux a pesé sur le moral des investisseurs ces derniers jours, et la reprise des affrontements au Moyen-Orient a exacerbé les craintes selon lesquelles les coûts d’emprunt pourraient devoir augmenter pour contenir les pressions sur les prix.

La vague de ventes sur les bons du Trésor américain a également poussé les rendements à leur plus haut niveau depuis des mois, ce qui a encore freiné l’appétit pour le risque. La hausse des rendements sur les bons du Trésor, considérés comme sans risque, rend moins attractif pour les investisseurs le fait de prendre le risque supplémentaire lié à l’achat d’actions.

“Les rendements ne devraient pas atteindre des niveaux de crise, mais l’ère des taux bas ne devrait pas revenir de sitôt”, a écrit Richard de Chazal, analyste macroéconomique chez William Blair.

“Le bilan des risques laisse encore présager que les taux resteront élevés.”

Les investisseurs sont également confrontés à une faiblesse saisonnière. Depuis 1926, l’indice de référence S&P 500 a perdu en moyenne 0,7 % en septembre, ce qui en fait le mois le plus faible pour les actions et le seul à afficher un rendement moyen négatif, selon Fisher Investments, qui s’appuie sur des données de Finaeon.

Pour autant, les tendances historiques ne doivent pas nécessairement inciter à se détourner des actions, a déclaré Anthony Saglimbene, stratège en chef des marchés chez Ameriprise Financial.

“Le contexte fondamental pour les actions et l’économie est solide. Nous pensons qu’il vaut mieux pour les investisseurs de conserver leurs positions pendant cette période de fluctuations saisonnières plutôt que d’essayer d’anticiper le marché”, a-t-il ajouté.

À 4 h 46 (heure de l’Est), les contrats E-mini Dow YMcv1 perdaient 251 points, soit 0,48 %, les contrats E-mini S&P 500

EScv1 reculaient de 37 points, soit 0,48 %, et les contrats E-mini Nasdaq 100 NQcv1 chutaient de 244 points, soit 0,83 %.

LES CHIFFRES DE L'EMPLOI AU CŒUR DE L'ACTUALITÉ

L’enquête du ministère du Travail sur les offres d’emploi et la rotation de la main-d’œuvre (Job Openings and Labor Turnover Survey), également connue sous le nom de rapport JOLTS, sera au centre de l’attention plus tard dans la séance, en amont des données plus cruciales sur l’emploi non agricole attendues vendredi.

Ces rapports devraient être analysés à la recherche d’indices sur la santé du marché du travail, après que le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a déclaré que la maîtrise de l’inflation était la priorité absolue de la banque centrale.

“La Fed reste résolument focalisée sur l’inflation. Un rapport (sur les emplois) proche du consensus renforcerait l’idée selon laquelle le moment d’un éventuel changement de politique dépend davantage de l’évolution des pressions sur les prix que du rythme de croissance de l’emploi”, ont écrit les stratèges en investissement de Glenmede.

Parmi les titres les plus actifs en pré-ouverture, on note Robinhood HOOD.O , qui a progressé de 2,5 % après que Morgan Stanley a relevé sa note sur le titre.

Hut 8 HUT.O a gagné 1,77 % après que Reuters et d’autres médias ont annoncé que cette entreprise d’infrastructures numériques allait développer un centre de données dans le cadre d’un accord sur le cloud entre Anthropic et Lambda.

Les valeurs énergétiques ont progressé dans le sillage d’une hausse de 1,86 % du Brent LCOc1 , Exxon Mobil XOM.N et Devon Energy DVN.N enregistrant chacune une hausse de plus de 1 %.