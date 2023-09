Les contrats à terme baissent alors que les rendements augmentent après que la Fed a annoncé des taux plus élevés pour plus longtemps

(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles.) * FedEx progresse grâce à une hausse surprise de ses bénéfices * Broadcom en baisse après que Google ait remplacé Co en tant que fournisseur de puces d'intelligence artificielle * Futures en baisse: Dow 0,54%, S&P 0,78%, Nasdaq 1,06% (Mise à jour à 7:16 a.m. ET/ 1116 GMT) par Ankika Biswas et Shristi Achar A 21 septembre (Reuters) - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont chuté jeudi, sous la pression d'une baisse des valeurs de croissance, alors que les rendements du Trésor ont augmenté après que la Réserve fédérale ait signalé qu'une autre augmentation des taux était en vue cette année. Les valeurs sensibles aux taux, notamment Apple AAPL.O , Meta Platforms META.O , Alphabet GOOGL.O et Nvidia NVDA.O , ont chuté de 0,6 % à 2,3 % dans les échanges de pré-marché, alors que les rendements du Trésor à deux ans et à 10 ans US2YT=RR US10YT=RR ont atteint des sommets pluriannuels. La banque centrale américaine a fait une pause très attendue mercredi et a révisé ses projections économiques à la hausse en avertissant que la lutte contre l'inflation était loin d'être terminée, ce qui a entraîné une séance de faiblesse à Wall Street. Les projections trimestrielles mises à jour de la Fed ont montré des chances que le taux directeur soit relevé une fois de plus en 2023 pour atteindre une fourchette maximale de 5,50 %-5,75 % et des taux nettement plus serrés jusqu'en 2024 que ce qui était prévu précédemment. Certains investisseurs doutent toutefois que la banque centrale maintienne ses positions, même si les paris contre la fermeté de la Fed se sont pour la plupart retournés contre elle depuis que les responsables politiques se sont lancés dans une campagne de resserrement de la politique monétaire en mars 2022. "Bien que les graphiques à points suggèrent des risques de hausse des taux d'intérêt, nous continuons à penser que le cycle de hausse est probablement terminé et que la Fed ne relèvera plus les taux", a déclaré Mark Haefele, Chief Investment Officer, UBS Global Wealth Management, dans une note. "Divers facteurs pourraient peser sur l'économie au quatrième trimestre et pousser la Fed à rester en attente en raison d'une croissance inférieure à la tendance et d'une inflation de base plus faible." Selon l'outil FedWatch du CME, les opérateurs parient sur le maintien du taux de référence en novembre et en décembre, à hauteur de 71 % et 54 % respectivement. Les investisseurs surveilleront également les données économiques, notamment les demandes hebdomadaires d'allocations chômage et les ventes de logements existants, qui seront publiées plus tard dans la journée, afin d'obtenir des indices sur la trajectoire des taux d'intérêt et l'état de l'économie. L'indice de volatilité CBOE .VIX , également connu sous le nom de "jauge de la peur" de Wall Street, a atteint son niveau le plus élevé depuis plus de trois semaines, reflétant l'anxiété croissante des investisseurs. Dans le même temps, les faibles performances des récentes cotations après leurs premiers sommets ont réduit les espoirs d'une reprise probable du marché des offres publiques initiales dans un contexte de taux d'intérêt élevés et de baisse plus générale du marché. Les actions de la société d'automatisation du marketing Klaviyo KVYO.N ont chuté de 3,2 % à 31,7 $ dans les transactions de pré-marché, après avoir clôturé bien en dessous de leur plus haut intrajournalier de mercredi à 32,76 $. Arm Holdings ARM.O a également chuté de 3,0 % à 51,3 $ en préambule, se rapprochant de son prix d'introduction en bourse de 51 $ par action, tandis qu'Instacart CART.O a perdu 1,4 %. À 7:16 a.m. ET, le Dow e-minis 1YMcv1 était en baisse de 188 points, ou 0,54%, le S&P 500 e-minis EScv1 était en baisse de 34,75 points, ou 0,78%, et le Nasdaq 100 e-minis NQcv1 était en baisse de 160,75 points, ou 1,06%. FedEx FDX.N a ajouté 4,7% après avoir surpris les investisseurs avec un bénéfice trimestriel largement supérieur à la moyenne . Broadcom AVGO.O a chuté de 7,2% sur le rapport Alphabet-owned Google's executives discussed dropping the company as a supplier of artificial intelligence chips as early 2027. Marvell Technology MRVL.O a augmenté de 5,3 % car le rapport indique que Google a travaillé pour remplacer Broadcom par Marvell en tant que fournisseur de puces de réseau utilisées dans ses centres de données. Warner Bros Discovery WBD.O et Paramount Global PARA.O ont augmenté de 0,3 % et 0,9 %, respectivement, à la suite d'un rapport indiquant que les scénaristes et les producteurs étaient proches d'un accord pour mettre fin à la grève de la Writers Guild of America (WGA).