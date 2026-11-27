Les contrats à terme américains rebondissent grâce à la reprise du secteur de l'IA après un mois difficile ; les bons du Trésor reculent

Les contrats à terme américains ont fortement progressé vendredi, tandis que les marchés boursiers asiatiques et européens se sont redressés, l'accalmie liée aux jours fériés offrant un répit face aux inquiétudes liées à l'IA qui ont lourdement pesé sur les marchés ce mois-ci.

Les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 ont progressé de 2,1 % et ceux sur le S&P 500 ESc1 ont gagné 1,5 % après la fermeture de Wall Street jeudi pour Thanksgiving.

Les actions européennes .STOXX ont progressé de 0,8 %, prolongeant ainsi leur hausse de 1,7 % enregistrée la veille.

Au Japon, le Nikkei .N225 a bondi de 2,1 % pendant la nuit , tandis que l'indice MSCI des actions asiatiques hors Japon .MISX00000PUS a progressé de 1,8 %.

"Il est tout à fait possible que le rebond se poursuive", a déclaré Shane Oliver, économiste en chef chez AMP.

Il a cité des facteurs tels que le retour de Jensen Huang au sein du géant des semi-conducteurs Nvidia NVDA.O , la résilience de l’économie américaine, la forte croissance des bénéfices des entreprises et le fait que le mois de décembre soit une période saisonnièrement favorable pour les actions.

"Toutefois, le risque d’une correction plus marquée à un moment donné au cours des six prochains mois reste élevé."

Dans le même temps, les valeurs phares chinoises .CSI300 ont gagné 4,2 %, au lendemain de leur plus bas niveau depuis juin 2025, alors que le Conseil des ministres a annoncé de nouvelles mesures de soutien aux marchés financiers , appelant à un rôle accru des investisseurs de l'« équipe nationale » soutenus par l’État .

Les actions mondiales ont reculé au cours de séances de marché irrégulières ces dernières semaines, alors que des doutes se sont installés quant à savoir si les fortes hausses des titres liés à l’IA seraient justifiées par les bénéfices futurs.

L'indice Nasdaq 100, à forte composante technologique NQcv1 , s'échangeait mercredi à un niveau inférieur d'environ 20 % à son plus haut historique atteint en octobre, avant de rebondir en fin de séance. L'indice boursier mondial MSCI affiche une baisse de 5 % sur le mois .MIWD00000PUS .

Le départ spectaculaire de Huang de Nvidia, puis son retour , a été une source majeure de volatilité.

Les actions de cette entreprise, dont la capitalisation boursière s’élève à 3 600 milliards de dollars, ont bondi de 31 % lors de la réintégration de Huang lundi, mais restent en baisse de 27 % sur le mois.

Nvidia reste une source d’inquiétude après que S&P a placé sa notation de crédit sous surveillance en vue d’un éventuel déclassement.

LES OBLIGATIONS DU TRÉSOR CÈDENT LEURS GAINS

Les bons du Trésor américain ont progressé, la vague de ventes sur les marchés boursiers ayant poussé les investisseurs vers des valeurs refuges, mais ils ont reculé vendredi face au rebond des actions.

Le rendement de référence des bons du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR a progressé de 5 points de base à 4,90 %, s’inscrivant ainsi pratiquement à un niveau stable sur la semaine après une forte baisse la semaine précédente. Les rendements évoluent à l’inverse des prix.

Le dollar américain =USD est resté stable sur la journée, mais s'apprêtait à enregistrer une troisième hausse mensuelle consécutive, ce qui l'a propulsé à son plus haut niveau depuis mars 2025.

Les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale devrait presque certainement relever ses taux d’intérêt en décembre ont soutenu la devise, tout comme les flux vers les valeurs refuges.

L’ EUR=EBS de l’euro est resté pratiquement inchangé après l’annonce de la nomination de Pablo Hernández de Cos , un vétéran de la banque centrale espagnole, au poste de prochain président de la Banque centrale européenne, une décision largement anticipée qui laisse entrevoir une continuité de la politique monétaire. Les taux de rendement européens ont légèrement progressé.

Les contrats à terme laissent entrevoir une probabilité de 99 % que la Fed relève ses taux en décembre, mais les spéculations sur une hausse d’un demi-point se sont estompées. 0#USDIRPR

Les investisseurs obligataires se demandent si les pertes subies par les marchés boursiers mondiaux et les doutes concernant les investissements liés à l’intelligence artificielle pourraient inciter les banques centrales à adopter une position moins restrictive.

"La Fed pourrait, bien sûr, encore céder", a déclaré David Rees, économiste en chef chez Schroders. "Mais un “Fed put” ne serait pas nécessairement positif sans ambiguïté pour les marchés."

"Si les données sur la croissance et l’inflation restent solides, dans un jeu du chat et de la souris, les marchés pourraient bientôt recommencer à anticiper une Fed plus restrictive, ce qui risquerait de déclencher à nouveau la même série d’événements."

Les cours du pétrole s’orientaient vers leur première hausse hebdomadaire en quatre semaines, sur fond de regain d’inquiétudes concernant les perturbations de l’approvisionnement. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont atteint vendredi leur plus haut niveau depuis plus de deux semaines, à 98 dollars le baril, bien qu’ils aient reculé d’environ 17 % sur le mois.