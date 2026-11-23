Les contrats à terme américains rebondissent alors que la vague de ventes liée à l'IA marque une pause et que les autorités asiatiques soutiennent les marchés boursiers

Les contrats à terme sur les actions américaines ont fortement progressé lundi, les autorités asiatiques ayant pris des mesures pour soutenir les marchés après que la chute des actions liée à l'IA de la semaine dernière a déclenché une vague mondiale de ventes d'actifs à risque.

Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 NQc1 ont bondi de 3,5% à 12h00 GMT et ceux sur le S&P 500 ESc1 ont progressé de 2,8%, tandis que l'indice européen STOXX 600 .STOXX a gagné 0,8%, tiré par les valeurs des semi-conducteurs et d'autres titres technologiques.

Les investisseurs se demandent si les sommes colossales consacrées aux centres de données dédiés à l’IA généreront suffisamment de bénéfices pour justifier ces investissements.

Les inquiétudes liées au resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, à une crise de direction chez Nvidia NVDA.O et à un éventuel ralentissement des dépenses liées à l’IA après les élections de mi-mandat aux États-Unis ont accentué la pression.

La chute de 10% de l’indice Nasdaq .IXIC la semaine dernière a constitué sa plus forte baisse depuis la vague de ventes de mars 2020 provoquée par la pandémie, tandis que la volatilité a poussé l’indice de la peur de Wall Street .VIX au-dessus de 40 pour la première fois depuis avril 2025.

Jim Reid, stratège à la Deutsche Bank, a déclaré que les craintes entourant le secteur de l’IA s’étaient transformées en un mouvement général d’aversion au risque, incitant les investisseurs du monde entier à rechercher des liquidités.

“Il ne s’agissait plus simplement d’une vague de ventes dans le secteur technologique”, a-t-il écrit.

La chute, la semaine dernière, de l’indice de référence taïwanais, fortement pondéré par les fabricants de puces, a été la plus importante depuis 1990, tandis que les actions européennes, moins exposées aux valeurs technologiques, ont enregistré leur pire performance hebdomadaire depuis près de huit mois.

L'indice boursier taïwanais .TWII a progressé de 2,4% lundi, le soutien du gouvernement ayant contribué à stabiliser le marché. Quant à l'indice sud-coréen KOSPI .KS11 , bien que sa chute se soit accentuée, il est sorti de ses plus bas niveaux depuis dix mois pour clôturer en baisse d'environ 3,3%.

Le KOSPI a été le fleuron des marchés boursiers mondiaux au premier semestre de cette année, les paris sur la demande de puces électroniques ayant plus que doublé la valeur de l’indice en six mois.

À la suite de cette vague de ventes, l’indice a perdu la moitié de sa valeur par rapport à son plus haut niveau, et le ministre sud-coréen des Finances a réitéré lundi son intention de stabiliser le marché si nécessaire.

L'autorité de régulation financière taïwanaise a ordonné un durcissement des règles relatives à la vente à découvert pour les actions, tandis qu'en Chine, les bourses ont annoncé une série de mesures de soutien , telles que l'assouplissement des conditions relatives au financement sur marge.

Les marchés japonais étaient fermés lundi pour cause de jour férié, mais les contrats à terme laissaient entrevoir une pression à la vente, tandis que les marchés de Hong Kong et de Chine continentale ont chuté à de nouveaux plus bas depuis plusieurs mois.

La demande de valeurs refuges s'est quant à elle atténuée après la ruée de vendredi vers les obligations et le dollar.

Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR ont progressé de 4,6 points de base à 4,95% et leurs équivalents allemands DE10YT=RR , référence pour la zone euro, sont restés stables à 3,30%.

LE “TRADE IA” PREND UN TOURNANT

Depuis environ quatre ans, soit depuis le lancement du chatbot ChatGPT, le “mouvement lié à l’IA” a profité à un large éventail de valeurs, des fabricants de puces aux fabricants de commutateurs et de câbles en passant par les producteurs d’électricité, dans l’hypothèse d’une croissance explosive de la demande informatique.

Selon les analystes, les dépenses en IA restent solides, Morgan Stanley prévoyant pour l’année prochaine une hausse de plus de 70% des dépenses d’investissement des hyperscalers, qui devraient dépasser 1.600 milliards de dollars.

Mais le climat sur les marchés a radicalement changé.

Le départ de Jensen Huang , directeur général de Nvidia surnommé le “parrain de l’IA”, a remis en question la stratégie du fabricant de puces consistant à financer certains de ses clients.

Les débuts chancelants du leader de l’IA Anthropic ANT.O , dont le titre a clôturé vendredi en baisse de 8,5% lors de sa première journée complète de cotation, ont montré que les traders étaient devenus capricieux.

Le prochain test, outre l'évolution des cours sur les marchés américains cette semaine, concernera les résultats et les perspectives du fabricant d'ordinateurs Dell DELL.N mardi, ainsi que, le mois prochain, la décision de la Fed de relever ou non ses taux d'intérêt, comme le prévoient les investisseurs.

Le dollar américain est resté en dessous des plus hauts niveaux atteints vendredi depuis 19 mois face à un panier de devises, la vague de ventes de la semaine dernière ayant incité les traders à revoir à la baisse leurs anticipations concernant une hausse agressive des taux américains le mois prochain. L’indice du dollar =USD est resté globalement inchangé à 103,9.

Cela a également permis à l’or XAU= de regagner un peu de terrain et de s’échanger en hausse de 2,5% à 3.620 dollars l’once. Le bitcoin BTC= a progressé de 0,7%.

Le prix du pétrole a baissé, l’augmentation de l’offre au Moyen-Orient ayant compensé les inquiétudes liées aux attaques persistantes contre les navires et les raffineries dans la région. Le Brent LCOc1 a reculé de 1,3% à 91,3 dollars le baril.