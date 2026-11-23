Les contrats à terme américains rebondissent alors que l'Asie s'efforce d'enrayer la chute des valeurs liées à l'IA

Les contrats à terme sur les actions américaines ont progressé lundi, tandis que les autorités asiatiques se préparaient à soutenir des marchés boursiers en baisse, après l'effondrement, la semaine dernière, des valeurs technologiques et des fabricants de puces, au cœur du boom de l'IA.

Les investisseurs se demandent si les sommes colossales, provenant pour l’essentiel d’emprunts, dépensées pour construire des centres de données destinés à alimenter les outils d’IA généreront des bénéfices suffisamment importants et rapides pour rembourser les prêteurs.

La chute de 10 % enregistrée la semaine dernière par l’indice Nasdaq .IXIC a constitué sa plus forte baisse hebdomadaire depuis que la panique liée à la pandémie s’était emparée des marchés en mars 2020, tandis que la chute de l’indice de référence taïwanais, fortement pondéré par les fabricants de puces, a été la plus importante depuis 1990.

Lundi, l’ NQc1 des contrats à terme sur le Nasdaq 100 a rebondi de 3 % en Asie et celui des contrats à terme sur le S&P 500 a progressé de 2 %, tandis que les actions taïwanaises .TWII ont gagné 2 %, le soutien du gouvernement contribuant à stabiliser le marché .

Les contrats à terme européens STXEc1 sont restés stables, et bien que la chute de l’indice sud-coréen KOSPI .KS11 se soit accentuée, celui-ci s’est redressé après avoir atteint son plus bas niveau depuis 10 mois pour clôturer en baisse d’environ 2,5 % en fin d’après-midi.

Le KOSPI a été le fleuron des marchés boursiers mondiaux au premier semestre de cette année, les paris sur la demande de puces électroniques ayant plus que doublé la valeur de l’indice en six mois.

Au final, l’indice a perdu la moitié de sa valeur par rapport à son plus haut niveau et le ministre sud-coréen des Finances a réitéré lundi son intention de stabiliser le marché , si nécessaire, ce qui a contribué à stabiliser les cours.

L'autorité de régulation financière taïwanaise a ordonné un resserrement des règles relatives à la vente à découvert des actions, tandis qu'en Chine, les bourses ont annoncé une série de mesures de soutien , telles que l'assouplissement des conditions de financement sur marge.

« Il faut rester un peu prudent sur ce point », a déclaré Damien Boey, stratège en gestion de portefeuille chez Wilson Asset Management à Sydney.

Une série d’indicateurs de confiance qu’il suit a montré que les marchés américains ont passé trois séances en territoire de « panique » la semaine dernière, a-t-il précisé. Cela peut parfois signifier que le pire est passé, mais dans ce cas précis, les traders pourraient avoir du mal à trouver une raison justifiant un redressement.

« Sans changement de cap de la politique monétaire (de la part des banques centrales), il n’y a pas de catalyseur permettant à la panique liée à l’appétit pour le risque de se transformer en rebond durable », a-t-il déclaré, laissant les investisseurs nerveux et dans l’incertitude.

Les marchés japonais étaient fermés lundi pour cause de jour férié, mais les contrats à terme laissaient entrevoir une pression à la vente, tandis que les marchés de Hong Kong et de Chine ont chuté à de nouveaux plus bas depuis plusieurs mois. Les obligations et le dollar, des valeurs refuges qui avaient fortement progressé vendredi, ont pour la plupart conservé leurs gains.

LE « TRADE IA » CHANGE DE CAP

Depuis environ quatre ans, soit depuis le lancement du chatbot ChatGPT, le « trade IA » a profité à un large éventail de titres, des fabricants de puces aux fabricants de commutateurs et de câbles en passant par les producteurs d’électricité, dans l’hypothèse d’une croissance explosive de la demande informatique.

Selon les analystes, les dépenses liées à l’IA restent solides, Morgan Stanley prévoyant pour l’année prochaine une hausse de plus de 70 % des dépenses d’investissement des hyperscalers, qui devraient dépasser 1 600 milliards de dollars.

Mais le climat sur les marchés a radicalement changé.

Le départ de Jensen Huang , directeur général de Nvidia NVDA.O surnommé le « parrain de l’IA », a remis en question la stratégie du fabricant de puces consistant à financer certains de ses clients. Les débuts chancelants du leader de l’IA Anthropic ANT.O , dont le titre a clôturé vendredi en baisse de 8,5 % lors de sa première journée complète de cotation, ont montré que les traders étaient devenus volages .

Depuis le début de l’année, un indice hongkongais des valeurs de l’IA .HSAIT , qui regroupe des fabricants de puces et des entreprises d’IA chinois, a chuté de près de 60 %.

Le prochain test, outre l’évolution des cours sur les marchés américains cette semaine, portera sur les résultats et les perspectives du fabricant d’ordinateurs Dell DELL.N mardi, ainsi que, le mois prochain, sur la décision de la Réserve fédérale américaine de relever ou non ses taux d’intérêt, comme le prévoient les investisseurs.

La vigueur du dollar l’a brièvement propulsé au-dessus de 159 yens JPY= lundi, a maintenu l’euro sous la barre des 1,10 dollar EUR= et a maintenu le dollar néo-zélandais NZD= , très sensible au climat de marché, près de son plus bas niveau depuis 17 ans.