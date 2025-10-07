Les contrats à terme américains progressent, l'attention centrée sur les orateurs de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les contrats à terme américains s'orientent vers une légère hausse

*

Le STOXX 600 en hausse de 0,1 %

*

Le CAC 40 français progresse légèrement avant les pourparlers de crise

*

L'or en hausse, le brut et le bitcoin en baisse; le rendement des obligations du Trésor à 10 ans tombe à 4,15%

7 octobre - Bienvenue sur le site de la couverture en temps réel des marchés par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos réflexions à l'adresse suivante: .

LES CONTRATS À TERME AMÉRICAINS PROGRESSENT, L'ATTENTION CENTRÉE SUR LES ORATEURS DE LA FED

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains s'orientaient vers une ouverture en légère hausse mardi, au lendemain de la 32e clôture record de l'année du S&P 500 .SPX , alors que les investisseurs attendent les commentaires d'une pléiade de responsables de la Réserve fédérale pour se faire une idée de l'évolution de la politique monétaire. Le président de la Banque d'Atlanta, Raphael Bostic, la vice-présidente chargée de la supervision, Michelle Bowman, le gouverneur Stephen Miran et le président de Minneapolis, Neel Kashkari, sont au programme de la journée de mardi.

Alors que la fermeture du gouvernement en est à son septième jour, les investisseurs pourraient accorder plus d'importance aux commentaires de la Fed en raison de la pénurie de données économiques.

En fin de journée lundi, le président de la Réserve fédérale de Kansas City, Jeff Schmid, a indiqué qu'il n'était pas enclin à réduire davantage les taux d'intérêt, arguant que la Fed, qui navigue entre le double risque d'une politique trop stricte et d'une politique trop souple, devrait rester concentrée sur le danger d'une inflation trop élevée.

Les mouvements avant la cloche d'ouverture comprennent Intercontinental Exchange ICE.N , qui était en hausse d'environ 4% dans les échanges de pré-marché après que la société mère du New York Stock Exchange ait déclaré qu'elle investirait jusqu'à 2 milliards de dollars dans le marché prédictif Polymarket.

À la baisse, la société de test de puces Aehr Systems

AEHR.O a chuté de près de 18% après avoir publié ses résultats trimestriels .

Vous trouverez ci-dessous un aperçu avant l'ouverture du marché:

(Chuck Mikolajczak)

*****

