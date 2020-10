Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les contacts entre Banco BPM et Crédit agricole portent sur leur partenariat Agos - source Reuters • 15/10/2020 à 08:32









MILAN, 15 octobre (Reuters) - La banque italienne Banco BPM BAMI.MI explore toutes les options en vue d'un éventuel rapprochement mais ses récents contacts avec le Crédit agricole CAGR.PA ont porté sur Agos, leur partenariat dans le crédit à la consommation, dit-on jeudi de source proche de Banco BPM. Le quotidien romain Il Messaggero a rapporté jeudi que les deux banques avaient signé un accord de confidentialité en vue de discussions formelles sur un éventuel rapprochement. Début octobre, des sources confiaient à Reuters que l'établissement bancaire français réfléchissait à une possible offre sur la banque italienne. (Gianluca Semeraro, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Marc Angrand)

Valeurs associées BANCO BPM MIL -1.80% CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris -3.34%