Les Constructeurs du Bois: levée de fonds réalisée

(CercleFinance.com) - Les Constructeurs du Bois annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du DPS, d'un montant d'un million d'euros, à un prix unitaire de 3,50 euros et se traduisant donc par la création de 285.714 actions nouvelles.



Le nombre d'actions en circulation est ainsi porté à 4.285.714 post augmentation de capital, ce qui valorise le promoteur immobilier spécialiste de la construction en bois à 18,7 millions d'euros sur la base du cours de clôture du 22 décembre à 4,36 euros.



'Le groupe dispose désormais d'une structure financière renforcée qui va lui permettre d'accompagner sa forte croissance et de poursuivre sa stratégie de développement axée sur une croissance verte', explique son PDG François Duchaine.



'Cette opération a par ailleurs favorisé l'élargissement du flottant (à 11,4% contre 7,1%) dans la perspective d'un prochain transfert des titres vers Euronext Growth (sous condition de confirmation par Euronext Paris)', poursuit-il.





