Les constructeurs automobiles soutiennent l'assouplissement des règles américaines en matière d'économie de carburant décidé par l'administration Trump

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(Ajout des commentaires du constructeur automobile, du dépôt du groupe pétrolier et gazier, ainsi que de plus amples détails dans les paragraphes 3 à 11)

par David Shepardson

Un groupe représentant General Motors GM.N , Toyota 7203.T , Volkswagen VOWG.DE et d'autres grands constructeurs automobiles a apporté lundi son soutien à l'administration Trump dans le cadre d'un recours judiciaire intenté par la Californie et d'autres États contre ses normes de consommation de carburant nettement revues à la baisse.

Le mois dernier, le ministère américain des Transports a annoncé qu’il finalisait une norme de consommation moyenne pour l’ensemble du parc automobile de 34,9 miles par gallon (14,7 km par litre) d’ici 2031, contre 50,4 miles par gallon (21,4 km par litre) qui avait été approuvée en 2024 sous la présidence de Joe Biden.

L’Alliance for Automotive Innovation, qui représente GM, Toyota, Volkswagen, Hyundai 005380.KS , Ford F.N , Stellantis

STLAM.MI et d’autres grands constructeurs automobiles, a soutenu l’initiative de l’administration du président Donald Trump après que la Californie, New York et deux douzaines d’autres États, villes et comtés ont intenté une action en justice le mois dernier.

« Les constructeurs automobiles ont besoin de certitude et de stabilité en matière de normes », a déclaré le groupe dans le mémoire déposé auprès de la Cour d’appel du 1er circuit des États-Unis.

Il a ajouté que si ces normes étaient annulées, cela « affecterait l’activité des constructeurs automobiles, mettant en péril la planification des investissements, le développement de produits et la validation des performances de centaines de nouveaux modèles de véhicules destinés au marché américain ».

Les États ont déclaré que l’administration Trump ignorait la présence de millions de véhicules électriques, « ce qui conduit à une analyse erronée et considérablement faussée du niveau d’économie de carburant “maximum réalisable” ». Le groupe de constructeurs automobiles a estimé que la cour devrait rejeter ces arguments.

Les normes révisées de l’administration Trump visent à inverser la dynamique engagée par Biden en faveur d’une meilleure efficacité énergétique et des véhicules électriques. Une coalition d’associations environnementales et de défense des consommateurs a également déposé un recours distinct pour contester ces nouvelles règles.

Le ministère des Transports a déclaré que la réglementation réduisait de 1 289 dollars le coût moyen par véhicule que les constructeurs doivent supporter pour se conformer à la réglementation, mais qu’elle augmentait les coûts de carburant de plus de 1 600 dollars sur la durée de vie des véhicules. ⁠

Le ministère a déclaré que cette réglementation entraînerait une augmentation de la consommation d’essence aux États-Unis de 4,6%, soit environ 121 milliards de gallons, d’ici 2050 par rapport aux règles de Biden, mais qu’elle stimulerait également les ventes de voitures neuves.

L’American Petroleum Institute, un groupe professionnel représentant l’industrie du pétrole et du gaz naturel, a également déposé un mémoire en faveur des règles de l’administration Trump, affirmant qu’elles garantissaient que le gouvernement fixe des normes qui « n’obligent pas les consommateurs à acheter des véhicules plus économes en carburant que ceux qu’ils choisiraient autrement ».