Les constructeurs automobiles pensaient que le Canada allait conclure un accord commercial. Puis les droits de douane ont doublé.

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* Toyota et Honda représentent plus de 75% des 1,2 million de véhicules produits au Canada en 2025

* Certaines sources du secteur automobile estiment que l'échéance de janvier laisse une marge de manœuvre pour parvenir à un accord

* Si l'accord commercial avait échoué, les droits de douane sur les véhicules canadiens seraient passés de 25% à 15%

par Nora Eckert et David Shepardson

La semaine dernière encore, les constructeurs automobiles espéraient que les négociations commerciales entre les États-Unis et le Canada prévues cet été permettraient d’alléger les droits de douane de 25% imposés par Washington , qui ont fait grimper le coût du transport des véhicules et des pièces détachées à travers la frontière. Au lieu de cela, leur problème a doublé lundi , lorsque le président américain Donald Trump a annoncé l'instauration d'un droit de douane de 50% sur les véhicules, les pièces automobiles et les camions en provenance du Canada, avec effet au 1er janvier.

“Nous ne pouvons pas nous retrouver, en janvier prochain, dans une situation où le Canada — un marché majeur pour les véhicules et les pièces détachées fabriqués aux États-Unis, et dont les exportations de véhicules contiennent une part importante de composants américains — serait traité comme la Chine”, a déclaré à Reuters un dirigeant du secteur. Les droits de douane de 50% prévus à l’encontre du Canada seraient comparables à ceux actuellement en vigueur sur certaines voitures à essence importées de Chine . L’accord commercial qui a échoué aurait réduit le taux maximal des droits de douane sur les voitures et les utilitaires légers canadiens de 25% à 15% .

Selon Barclays, les véhicules construits au Canada ne représentaient qu’environ 6% des ventes aux États-Unis en 2025. Néanmoins, si les droits de douane actuels doublaient, des constructeurs automobiles tels que Ford Motor F.N , General Motors GM.N , Stellantis (fabricant de Jeep) STLAM.MI , Toyota

7203.T et Honda 7267.T seraient confrontés à des coûts supplémentaires importants sur certains de leurs modèles phares. De plus, une hausse des droits de douane sur les pièces détachées aurait des répercussions négatives sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement automobile américaine. Certaines sources du secteur automobile interrogées par Reuters se sont dites optimistes quant à la conclusion d’un accord avant janvier, estimant que le fait que le délai s’étende sur plusieurs mois indique que les parties se laissent une marge de manœuvre pour parvenir à un accord.

DES CONDITIONS DE CONCURRENCE INÉGALES

Avant même que les négociations n’échouent, les dirigeants du secteur automobile de Détroit avaient fait valoir leur point de vue auprès de l’administration, affirmant que la série de droits de douane imposés par Trump au cours des 18 derniers mois les avait placés dans une situation plus défavorable que celle de leurs concurrents asiatiques et européens. Les droits de douane sur les importations en provenance de ces marchés s’élèvent à 15%, grâce à des accords commerciaux distincts conclus l’année dernière avec ces partenaires. Pourtant, les droits de douane imposés par Trump sont restés fixés à 25% pour les principaux partenaires commerciaux des constructeurs automobiles de Détroit, le Mexique et le Canada, avec un allègement partiel lié à la part de composants fabriqués aux États-Unis. L’administration a également évoqué l’idée d’exiger que les voitures importées du Canada et du Mexique comportent, pour la moitié de leur contenu , des pièces fabriquées aux États-Unis afin de pouvoir bénéficier de droits de douane réduits, ont indiqué des sources proches du dossier. Les importations en provenance d’Asie et d’Europe ne sont soumises à aucune exigence de ce type concernant la part de composants américains ou nord-américains. Cette semaine, des lobbyistes de l’industrie automobile se sont dits perplexes quant aux raisons pour lesquelles Washington exclut de fait le Canada, un pays dont la chaîne d’approvisionnement automobile est étroitement liée à celle des États-Unis.

Honda et Ford n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Toyota, GM et Stellantis ont refusé de s’exprimer. L’American Automotive Policy Council, qui représente Ford, GM et Stellantis, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

LES PICK-UP DE GM ET LES SUV DE TOYOTA EN DANGER

Pour GM, environ 17% de la production de son pick-up Chevrolet Silverado – son modèle le plus vendu – se fait au Canada, selon une étude de Barclays. Pour Stellantis, le Canada est le seul site de fabrication de sa Chrysler Pacifica, l’un de ses modèles les plus vendus aux États-Unis. Ford s’apprête à commencer à importer des gros camions Super Duty depuis une usine d’Oakville. Toyota et Honda seraient les plus exposés à la hausse des droits de douane. Selon Global Automakers of Canada, les deux constructeurs japonais représentaient plus de 75% des 1,2 million de véhicules produits dans le pays en 2025, dont une grande partie était exportée vers les États-Unis. Un haut responsable de Honda a averti mardi que le constructeur pourrait renoncer à la construction d’une huitième usine d’assemblage en Amérique du Nord si l’Accord États-Unis-Mexique-Canada n’était pas prolongé.