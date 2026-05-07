Les constructeurs automobiles exhortent Trump à prolonger l'accord commercial avec le Mexique et le Canada

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, les principaux groupes du secteur automobile ont exhorté l'administration Trump à prolonger l'accord de libre-échange avec le Mexique et le Canada, affirmant que cela était crucial pour la production automobile américaine alors que l'Amérique du Nord est confrontée à la concurrence de l'Asie et de l'Europe.

Les sept groupes représentant les constructeurs automobiles, les concessionnaires et les équipementiers ont déclaré dans une lettre adressée au représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, et rapportée pour la première fois par Reuters, que la prolongation de l'Accord États-Unis-Mexique-Canada "contribuera à garantir que les États-Unis restent une base de production compétitive à l'échelle mondiale à une époque marquée par des changements technologiques rapides et une concurrence internationale de plus en plus intense".