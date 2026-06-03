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Les constructeurs automobiles exhortent l'EPA à agir rapidement pour réviser la réglementation sur la pollution automobile et soutiennent un report de deux ans
information fournie par Reuters 03/06/2026 à 15:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les grands constructeurs automobiles ont soutenu la proposition de l'Agence de protection de l'environnement (EPA) visant à reporter de deux ans l'application d'une réglementation exigeant une réduction significative de la pollution atmosphérique causée par les véhicules, mais souhaitent que l'agence agisse rapidement pour réviser ces règles.

L'Alliance for Automotive Innovation, un groupe professionnel représentant General Motors GM.N , Toyota Motor

7203.T , Volkswagen VOWG.DE , Ford F.N , Stellantis

STLAM.MI et Hyundai 005380.KS , a déclaré lors d'une audience publique que ce report était nécessaire et a appelé à “une voie raisonnable et viable pour l'avenir”. Les associations environnementales ont critiqué ce report, affirmant qu'il entraînerait une augmentation des maladies évitables et des décès prématurés.

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