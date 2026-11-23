Les constructeurs automobiles allemands font face à un « hiver du mécontentement » alors que des conflits syndicaux se profilent

Les constructeurs automobiles allemands font face à des mois de négociations sociales houleuses et de grèves liées aux suppressions d’emplois et aux fermetures d’usines potentielles, alors que le modèle qui sous-tendait la main-d’œuvre hautement rémunérée du secteur automobile allemand s’effondre.

Selon les analystes, les bénéfices importants générés par les marchés mondiaux ont contribué pendant des années à compenser les coûts élevés de main-d’œuvre et de production en Allemagne. Mais la concurrence chinoise, les droits de douane américains et la baisse de la demande sapent les bénéfices qui rendaient cela possible.

Volkswagen VOWG_p.DE , Mercedes-Benz MBGn.DE , Bosch ROBG.UL et Schaeffler SHA0n.DE ont réagi en annonçant des plans visant à supprimer des milliers d’emplois, à réduire les investissements et à fermer éventuellement des usines, des mesures susceptibles de déclencher une vive résistance de la part des salariés.

Lundi, les salariés ont mené des grèves d’avertissement chez Mercedes-Benz et Porsche P911_p.DE dans le cadre d’un mouvement de grève régional plus large , alors que le syndicat IG Metall insiste sur sa revendication d’une augmentation salariale de 5 %, bien supérieure à ce que les employeurs sont prêts à offrir.

IG Metall a indiqué qu’environ 340 000 salariés avaient participé à des grèves dans toute l’Allemagne jusqu’à présent, la présidente du syndicat, Christiane Benner, soulignant que la « force de grève collective » des salariés permettait de ramener les entreprises à la table des négociations.

Andrew Bergbaum, associé et directeur général du cabinet de conseil AlixPartners, a déclaré que la baisse des rendements des investissements et de la rentabilité laissait présager un « hiver difficile » dans les négociations salariales.

« Les syndicats () se trouvent dans une situation très délicate, car les entreprises ne font pas de bénéfices, n’investissent pas et les dirigeants se montrent de plus en plus déterminés à imposer des changements », a déclaré M. Bergbaum.

ZOOM SUR LES NÉGOCIATIONS ENTRE VOLKSWAGEN ET IG METALL

Les tensions sont particulièrement visibles chez Volkswagen, le plus grand constructeur automobile européen, qui entame mardi des négociations décisives avec IG Metall, le plus grand syndicat allemand, au sujet de nouvelles suppressions d’emplois et de baisses salariales. IG Metall a promis une résistance farouche face aux exigences de l’entreprise.

Avec un salaire horaire de 65 € (71 $), les ouvriers allemands de l'automobile sont les mieux payés au monde: ils gagnent plus d'une fois et demie le salaire de leurs homologues américains et plus de trois fois celui des travailleurs polonais, selon l'Institut de Kiel pour l'économie mondiale.

Volkswagen a déclaré que des réductions de coûts importantes étaient nécessaires pour rester compétitif.

Le constructeur vise à finaliser un plan pour ses usines européennes d’ici fin juin 2027, comprenant une feuille de route pour quatre sites allemands pour lesquels, selon lui, aucun modèle de véhicule de remplacement n’est prévu.

Ces sites pourraient être réaffectés à un usage militaire, consacrés à la production de véhicules destinés au marché chinois ou, à défaut d’autres options, fermés au cours de la prochaine décennie, a indiqué l’entreprise.

IG Metall a menacé d’organiser des grèves chez Volkswagen à partir du 1er janvier si aucun accord n’est trouvé. Des grèves d’une journée ont déjà touché BMW BMWG.DE et la division Audi de Volkswagen.

« Nous devons veiller à surmonter le tsunami qui frappe actuellement le secteur et à ce que les entreprises ne fassent pas faillite à moyen terme. Le syndicat IG Metall () doit également en être conscient », a déclaré Daniel Bauer, directeur de l’association allemande de protection des investisseurs SdK.

La pression ne se limite pas aux constructeurs automobiles. Les équipementiers automobiles européens verront, en moyenne, leurs marges d’exploitation fondre à 2,9 % cette année, contre 7,1 % en 2018, une chute plus marquée que la baisse enregistrée chez leurs concurrents chinois, dont la marge est passée de 9,0 % à 5,8 %, selon une étude de Roland Berger et Lazard.

« Il ne s’agit pas simplement d’un nouveau ralentissement pour les équipementiers européens », a déclaré Felix Mogge, associé chez Roland Berger. « Une nouvelle vague de réductions de coûts ne suffira tout simplement pas. »

Les difficultés du secteur se reflètent également dans les chiffres de l’emploi en Allemagne.

Selon l’Office fédéral des statistiques, les effectifs du secteur automobile allemand ont atteint leur plus bas niveau depuis au moins 21 ans.

« Le fait est que, pour l’industrie automobile allemande, il y aura davantage de suppressions d’emplois ou moins de créations d’emplois, quelle que soit la façon dont on envisage la situation », a déclaré Ian Henry, du cabinet de conseil AutoAnalysis.

UNE RESTRUCTURATION PLUS PROFONDE EN PERSPECTIVE

L’annonce faite la semaine dernière par Tesla TSLA.O d’un projet d’ expansion de 3 milliards d’euros de son usine près de Berlin, quatre jours après que Mercedes-Benz eut déclaré qu’elle suspendrait ses investissements en Allemagne, a souligné le contraste entre les constructeurs automobiles établis et les nouveaux venus.

Les constructeurs automobiles allemands produisent moins de véhicules sur leur marché national en raison du recul des ventes à l’étranger. Les ventes à l’étranger ont chuté de près de 8 % entre 2023 et 2025, selon les données du groupe de pression sectoriel VDA et de l’Office fédéral allemand de la statistique.

Marco Santino, associé au sein du cabinet de conseil en gestion Oliver Wyman, a déclaré que de nouvelles réductions étaient probables, les constructeurs automobiles visant davantage de solutions structurelles et « pas seulement ces licenciements progressifs qui vont réduire les capacités, mais qui ne résoudront probablement pas vraiment le problème ».

(1 dollar = 0,9121 euro)