Les consommateurs, sur leurs gardes, se préparent pour le Black Friday alors que l'inflation fait sentir ses effets

Ni la hausse des prix du carburant ni l’inflation tenace ne devraient empêcher les consommateurs américains de dépenser sans compter dès la fin de la fête de Thanksgiving, lors du Black Friday. Mais derrière ces prévisions de chiffre d’affaires encourageantes se cachent des signes de tension.

Les dépenses des fêtes — qui débutent officieusement le Black Friday — devraient dépasser de 4% à 6% les chiffres déjà solides de l’année dernière , selon plusieurs prévisions économiques. Mais la majeure partie de cette hausse sera imputable à l’inflation qui, à 3,8% , est supérieure d’environ un point de pourcentage à celle des deux dernières années.

La Fédération nationale du commerce de détail (NRF) prévoit une hausse des ventes au détail de novembre à décembre de 4,2% en glissement annuel, pour atteindre un peu plus de 1 000 milliards de dollars. Le Mastercard Economics Institute et EY Parthenon prévoient quant à eux une hausse des ventes supérieure à 5%.

Les résultats définitifs dépassent souvent les estimations d’avant les fêtes. Néanmoins, la confiance des consommateurs reste fragile. Ce mois-ci, les électeurs ont sanctionné le président américain Donald Trump pour une guerre contre l’Iran qui a fait grimper le coût de la vie, offrant ainsi aux démocrates des victoires électorales écrasantes .

Une enquête menée en novembre par la National Retail Federation a révélé que 82% des consommateurs prennent des mesures pour maîtriser leurs dépenses de fin d’année, par exemple en achetant des cadeaux moins chers.

Felicia Cox, 50 ans, habitante de Los Angeles, a déclaré que même si ses dépenses pour les fêtes resteraient globalement stables, l’inflation influençait sa façon de penser. « Je veux acheter davantage de cadeaux que les gens utiliseront ou dont ils auront réellement besoin », a déclaré Mme Cox, représentante commerciale, alors qu’elle faisait ses achats dans un magasin Marshalls de Los Angeles la semaine dernière. « J’ai l’impression que les gens n’ont plus les moyens d’acheter autant de choses. »

Inquiétudes mises à part, quelque 87% des 1 200 consommateurs interrogés par Deloitte en octobre prévoyaient de participer à cette période de shopping de cinq jours, allant de Thanksgiving au « Cyber Monday », le 30 novembre — le taux le plus élevé depuis dix ans, selon Deloitte.

« Les gens aiment dépenser pendant les fêtes », même lorsqu’il existe un « courant sous-jacent de stress persistant », a déclaré Katie Thomas, qui dirige le Kearney Consumer Institute, rattaché au cabinet international de conseil Kearney.

Les consommateurs à revenus moyens et modestes — qui se tournent depuis des mois vers des produits moins chers — étaient toutefois plus enclins que les plus aisés à réduire leurs dépenses, selon l’enquête de Kearney.

Target TGT.N , Dollar Tree DLTR.O et Kohl's KSS.N ont tous fait état d’un resserrement des dépenses lors de leurs récentes conférences sur les résultats. Mardi, Michael Bender, directeur général de Kohl's, a évoqué un consommateur « de plus en plus sélectif » qui « cherche à faire durer chaque dollar ».

Les prévisions de dépenses pour les fêtes de fin d’année ont pour la plupart été établies avant la récente correction boursière qui a suivi les élections de mi-mandat, les turbulences chez le fabricant de puces Nvidia NVDA.O et les inquiétudes grandissantes concernant une bulle de l’IA . Ce recul pourrait freiner l’effet de richesse qui a poussé les acheteurs aisés à faire des folies en gadgets et accessoires, ont indiqué mardi les analystes d’UBS dans une note.

LES JOUETS EN PRENNENT UN COUP

La hausse des coûts des matières premières, notamment des dérivés du pétrole comme le plastique, touche certains produits plus que d’autres.

Les prix des jouets — généralement riches en plastique — ont augmenté de 13,2% depuis le début de l’année, poussant ce mois-ci le fabricant de Barbie, Mattel MAT.O , à réviser à la baisse ses prévisions annuelles , les consommateurs se montrant réticents face à la hausse des coûts.

Certains produits inattendus soutiennent le secteur du jouet. Best Buy BBY.N et Target ont tous deux désigné les cartes à collectionner — notamment les produits Pokémon et Magic: The Gathering — comme un moteur de croissance essentiel. Les jouets malléables NeeDoh se vendaient 24,99 $ sur Amazon en octobre, soit près du triple du prix pratiqué un an plus tôt en raison d’une forte demande, selon la plateforme de marketing en ligne Omnisend.

Le fabricant de jouets Learning Resources Inc — partie plaignante dans les procès qui ont annulé les droits de douane de Trump — constate une demande globalement stable, a déclaré son directeur général Rick Woldenberg, tout en ajoutant qu’il était difficile de prévoir la demande avant le Black Friday.

« Les gens ne peuvent pas faire leurs achats tant qu’ils n’ont pas mangé leur dinde », a déclaré M. Woldenberg.

L’IA pourrait également bouleverser la dynamique des achats cette année. Alors que les consommateurs utilisent l’IA pour dénicher des bonnes affaires, voire pour finaliser leurs achats — et que les détaillants deviennent de plus en plus habiles à modifier rapidement leurs prix grâce à l’IA —, les remises les plus importantes pourraient intervenir plus près de Noël, les consommateurs et les détaillants attendant tous deux de voir comment le marché évolue, a déclaré Ryan Orabone, consultant chez Spaulding Ridge.

« Mon conseil aux consommateurs est d’être patients », a-t-il déclaré. « Ne vous précipitez pas sur la première offre que vous voyez. »