Les consommateurs sortent la carte bancaire, les stocks des grossistes sont revus à la hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices américains progressent; le Nasdaq en tête, en hausse de >2,5%

* Le secteur des biens de consommation discrétionnaire mène la hausse des secteurs du S&P; celui des biens de consommation de base est le seul à reculer

* L'indice Euro STOXX 600 rebondit >1%

* Le dollar recule; le pétrole brut américain baisse de >2,5%; l'or progresse de >1%; le bitcoin s'apprécie d'environ 2%

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans progresse légèrement à ~4,88%

9 novembre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l’adresse

LES CONSOMMATEURS SORTENT LA CARTE BANCAIRE, LES STOCKS DE GROS REVUS À LA HAUSSE

Ce lundi n’a guère offert de matière à se mettre sous la dent pour les passionnés de données économiques; contentons-nous donc de quelques restes réchauffés, qui montrent que les consommateurs américains ont retrouvé leurs cartes de crédit égarées en septembre.

Vendredi en fin de journée, la Réserve fédérale a publié son rapport sur l'encours du crédit à la consommation USCRED=ECI , qui a révélé que l'encours total du crédit à la consommation aux États-Unis avait augmenté de 27,83 milliards de dollars en septembre, soit une accélération mensuelle vertigineuse de 239,9%, et bien plus du double de la hausse de 12,0 milliards de dollars attendue par les analystes.

En résumé: le remboursement des cartes de crédit observé en août n’a été que de courte durée.

En examinant de plus près , les encours de crédit non renouvelable — qui comprennent les achats importants tels que les voitures et les frais de scolarité — ont augmenté de 11,54 milliards de dollars, soit un ralentissement de 12,3% par rapport au mois précédent.

En revanche, l’encours des crédits renouvelables, qui comprend la dette liée aux cartes de crédit, a bondi de 16,30 milliards de dollars, effaçant ainsi le remboursement de 4,97 milliards de dollars enregistré en août.

En rythme annuel, le solde total des crédits renouvelables a bondi de 14,5%, contre une hausse de 3,6% pour la dette renouvelable.

À première vue, les données récentes sur la consommation semblent encourageantes. Le dernier rapport sur les ventes au détail a largement dépassé les estimations des analystes. La croissance des salaires du mois dernier, publiée dans le cadre du rapport sur l’emploi d’octobre, s’est avérée plus forte que prévu. Les premières estimations de l’UMich concernant la confiance des consommateurs en novembre ont montré une légère hausse des anticipations.

Mais en réalité, les résultats supérieurs aux prévisions des ventes au détail s’expliquent en grande partie par les dépenses liées à l’essence. La croissance des salaires réels (croissance des salaires en glissement annuel moins l'IPC global) est en territoire négatif depuis avril. Le taux de croissance annuel des dépenses personnelles oscille autour de 6% depuis environ trois ans, mais le taux d’épargne — la part non dépensée du revenu disponible — a chuté à 3,8%, son plus bas niveau depuis près de quatre ans.

Et les anticipations des consommateurs, malgré la reprise observée ce mois-ci, restent inférieures de 22,6% à celles de mai 2020, point le plus bas du choc lié aux mesures de confinement liées au Covid.

Ajoutez à tout cela les preuves de plus en plus nombreuses qui viennent étayer la thèse dite de « l’économie en forme de K ».

Les dépenses de consommation permettent à l’économie américaine de rester solide. Mais dans les tranches de revenus les plus basses, les consommateurs épargnent également moins et recourent davantage aux cartes de crédit.

Et les tirelires ne sont pas sans fond. Les limites de crédit ont leur importance.

L'attention se porte désormais sur l'indice des prix à la consommation (IPC) du ministère du Travail, dont la publication est prévue mardi. Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à des taux en glissement annuel de 3,9% pour l'IPC global et de 2,7% pour l'IPC sous-jacent.

Dans un autre registre, la valeur des marchandises stockées dans les entrepôts des grossistes américains a augmenté de 0,7% en septembre, selon le ministère du Commerce.

Les économistes s’attendaient à une répétition de la croissance de 0,6% enregistrée en août.

Cela augure bien pour la mise à jour, prévue ce mois-ci, des données du PIB du troisième trimestre. La composante «stocks du secteur privé» a contribué positivement au PIB américain au cours de neuf des douze derniers trimestres.

(Stephen Culp)

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