Les consommateurs cherchent un peu de répit grâce aux importantes réductions du "Black Friday", alors que l'inflation se fait sentir

Se remettant de leur « gueule de bois » post-dinde, les consommateurs américains ont envahi les magasins vendredi matin, à l’occasion du "Black Friday", à la recherche de bonnes affaires suffisamment alléchantes pour contrer les effets de l’inflation tenace et des prix élevés de l’essence.

Les dépenses de fin d’année aux États-Unis — qui débutent officieusement le "Black Friday" — devraient dépasser de 4 % à 6 % les chiffres déjà élevés de l’année dernière , selon plusieurs prévisions économiques, mais derrière ces prévisions de chiffre d’affaires se cachent des signes de tension.

La majeure partie de cette hausse sera imputable à l’inflation — qui, à 3,8% , est supérieure d’environ un point de pourcentage à celle des deux dernières années — et la confiance des consommateurs reste fragile.

Tout le monde n’a pas été impressionné par les offres proposées vendredi matin. Chris Nile, 30 ans, espérait mieux que la remise de 50 dollars qu’il a vue sur une console de jeux Nintendo Switch 2, ce qui ramenait le prix à 450 dollars. "L’inflation est plus forte – bon sang, même le McChicken de McDonald’s a augmenté", a déclaré M. Nile alors qu’il faisait ses achats pour ses deux garçons au Crabtree Valley Mall de Raleigh, en Caroline du Nord.

Les dépenses en ligne lors du Black Friday devraient bondir de 9,2% par rapport à l’année dernière pour atteindre 12,9 milliards de dollars, selon les prévisions d’Adobe Analytics, la branche d’Adobe chargée d’analyser le comportement des clients.

Pourtant, de nombreux consommateurs – comme Nile – ont choisi de faire leurs achats à l’ancienne: en magasin . Les responsables ont parfois la marge de manœuvre nécessaire pour proposer des remises plus importantes, a expliqué Nile, et le fait d’éviter les frais de livraison est un argument de poids.

UNE CROISSANCE MODÉRÉE

Le jour de Thanksgiving, les consommateurs ont dépensé environ 7,1 milliards de dollars en ligne, selon Adobe Analytics, soit une hausse de 10,4% par rapport à l’année dernière.

Dans l’ensemble, la National Retail Federation prévoit une hausse des ventes au détail de la période des fêtes (novembre-décembre) de 4,2% en glissement annuel, pour atteindre un peu plus de 1 000 milliards de dollars. Le Mastercard Economics Institute et EY Parthenon prévoient chacun une hausse des ventes supérieure à 5%.

Les résultats finaux dépassent souvent les estimations d’avant les fêtes. Les consommateurs restent toutefois prudents. Une enquête menée en novembre par la NRF a révélé que 82% des consommateurs prennent des mesures pour maîtriser leurs dépenses de fin d’année, par exemple en achetant des cadeaux moins chers. M. Nile a déclaré qu’il comptait limiter ses achats aux articles bénéficiant d’une remise d’au moins 40% par rapport au prix de gros.

Target TGT.N , Dollar Tree DLTR.O et Kohl’s KSS.N ont tous fait état d’une politique d’austérité lors de leurs récentes conférences sur les résultats. Mardi, Michael Bender, directeur général de Kohl’s, a évoqué un consommateur « de plus en plus sélectif » qui « cherche à faire durer chaque dollar ».

Le coût élevé de la vie est apparu comme un enjeu majeur au début du mois, lorsque les électeurs ont offert aux démocrates des victoires électorales écrasantes , sanctionnant ainsi le président américain Donald Trump pour une guerre contre l’Iran qui a fait grimper le coût de la vie.

"Les chiffres de croissance annoncés masquent une réalité: les consommateurs sont à court d’argent", a déclaré Angeli Gianchandani, chargée de cours à la School of Professional Studies de l’université de New York.

Inquiétudes mises à part, 87% des 1 200 consommateurs interrogés par Deloitte en octobre prévoyaient de participer à cette période de cinq jours de soldes, allant de Thanksgiving au "Cyber Monday", le 30 novembre — le taux le plus élevé depuis dix ans, selon Deloitte.

"Les gens aiment dépenser pendant les fêtes", même lorsqu’il existe un "courant sous-jacent de stress persistant", a déclaré Katie Thomas, qui dirige le Kearney Consumer Institute, rattaché au cabinet de conseil international Kearney.

Les consommateurs à revenus moyens et modestes — qui se tournent depuis des mois vers des produits moins chers — étaient plus enclins que les plus aisés à dépenser moins cette année que l’année dernière, selon une enquête de Kearney.

Pourtant, même les personnes aux revenus les plus élevés pourraient se sentir à court d’argent. Les prévisions de dépenses pour les fêtes datent pour la plupart d’avant la récente correction boursière qui a suivi les élections de mi-mandat, les turbulences chez le fabricant de puces Nvidia NVDA.O et les inquiétudes grandissantes concernant une bulle de l’IA . Ce recul pourrait freiner "l’effet de richesse" qui a poussé les consommateurs aisés à faire des folies, ont indiqué mardi les analystes d’UBS dans une note.

LES JOUETS EN PRENNENT UN COUP

La hausse des coûts des matières premières, notamment des dérivés du pétrole comme le plastique, affecte certains produits plus que d’autres.

Les prix des jouets — généralement riches en plastique — ont augmenté de 13,2% depuis le début de l’année, poussant le fabricant de Barbie, Mattel MAT.O , à réviser à la baisse ses prévisions annuelles ce mois-ci, les consommateurs se montrant réticents face à la hausse des prix.

Certains produits inattendus soutiennent le secteur du jouet. Best Buy BBY.N et Target ont tous deux désigné les cartes à collectionner — notamment les produits Pokémon et Magic: The Gathering — comme un moteur de croissance essentiel. Les jouets malléables NeeDoh se vendaient 24,99 $ sur Amazon en octobre, soit près du triple du prix pratiqué un an plus tôt en raison d’une forte demande, selon la plateforme de marketing en ligne Omnisend.

Le fabricant de jouets Learning Resources Inc — partie plaignante dans les procès qui ont annulé les droits de douane de Trump — constate une demande globalement stable, a déclaré son directeur général Rick Woldenberg, tout en ajoutant qu’il était difficile de prévoir la demande avant le "Black Friday".

"Les gens ne peuvent pas faire leurs achats tant qu’ils n’ont pas mangé leur dinde", a déclaré M. Woldenberg.

L’IA pourrait également bouleverser la dynamique d’achat de cette année. Alors que les consommateurs l’utilisent pour dénicher des bonnes affaires, voire pour finaliser leurs achats — et que les détaillants deviennent de plus en plus habiles à modifier rapidement leurs prix grâce à l’IA —, les remises les plus importantes pourraient intervenir plus près de Noël, a déclaré Ryan Orabone, consultant chez Spaulding Ridge.

Nile fait partie de ce groupe. Il a déclaré à Reuters qu’il attendait avant d’acheter la Nintendo Switch 2, dans l’espoir que son prix baisse.

"Mon conseil", a déclaré M. Orabone, "est d’être patient. Ne vous précipitez pas sur la première offre que vous voyez."