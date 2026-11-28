Les consommateurs américains font face à un véritable parcours du combattant pour profiter des promotions du Black Friday

Les consommateurs américains, lassés par l’inflation, ont envahi les centres commerciaux et les sites Internet lors du Black Friday, qui marque traditionnellement le coup d’envoi de la saison des achats de fin d’année, mais beaucoup ont déclaré avoir du mal à trouver des bonnes affaires suffisamment intéressantes pour compenser la hausse des prix de l’essence et des produits alimentaires.

Les dépenses devraient dépasser de 4% à 6% les excellents résultats de l’année dernière , et les premiers chiffres du Black Friday indiquent une croissance en ligne particulièrement vigoureuse. Mais la fréquentation des magasins physiques a été mitigée, et derrière les prévisions de chiffre d’affaires se cachent des signes de tension.

La majeure partie de cette hausse sera imputable à l’inflation — qui, à 3,8% , est supérieure d’environ un point de pourcentage à celle des deux dernières années — tandis que la confiance des consommateurs reste fragile.

Jasmine Peters, 37 ans, s’est rendue vendredi au centre commercial Westfield Century City à Los Angeles dans l’espoir de trouver en magasin des réductions plus importantes qu’en ligne, mais celles-ci ne se sont pas concrétisées et, en fin de matinée, elle prévoyait de quitter le centre commercial les mains vides.

Chris Nile, 30 ans, espérait mieux que la remise de 50 dollars qu’il avait repérée sur une console de jeux Nintendo Switch 2, dont le prix s’élevait ainsi à 450 dollars. “L’inflation est plus forte — bon sang, même le (McChicken de McDonald’s) a augmenté”, a déclaré Nile alors qu’il faisait des achats pour ses deux garçons au Crabtree Valley Mall de Raleigh, en Caroline du Nord.

Selon des observateurs, les consommateurs semblaient moins impressionnés par les réductions, les magasins devant redoubler d’efforts pour les attirer. Target Corp TGT.N , par exemple, a offert des cartes-cadeaux de 100 dollars aux 100 premières personnes faisant la queue dans chaque magasin — un heureux gagnant ayant même reçu une carte d’une valeur de 1 000 dollars.

“La fréquentation semblait globalement en baisse par rapport aux fêtes précédentes et semblait s’essouffler rapidement”, a déclaré Michael Brown, responsable du secteur de la grande distribution pour les Amériques au sein du cabinet de conseil Kearney, qui s’est rendu vendredi matin dans plusieurs magasins du comté de Westchester, dans l’État de New York.

La fréquentation des magasins américains affichait un recul de 2,4% par rapport à l’année dernière, avec 760 millions de visites peu après 18h30 EST (23h30 GMT) , selon Passby, une société d’analyse géospatiale qui mesure la fréquentation en temps réel.

Une enquête menée en novembre par la National Retail Federation a révélé que 82% des consommateurs prennent des mesures pour maîtriser leurs dépenses de fin d’année, par exemple en achetant des cadeaux moins chers. Nile — comme de nombreux consommateurs américains — a déclaré avoir choisi de chiner en personne, en partie pour éviter les frais de livraison.

L’IA pourrait également bouleverser la dynamique d’achat de cette année. À mesure que les consommateurs l’utilisent pour dénicher des bonnes affaires, voire pour finaliser leurs achats — et que les détaillants deviennent de plus en plus habiles à modifier leurs prix —, les remises les plus importantes pourraient intervenir plus près de Noël.

Les dépenses en ligne lors du Black Friday lui-même ont toutefois bondi de 12,8% par rapport à l’année dernière, pour atteindre 9,7 milliards de dollars, selon les premiers chiffres communiqués à 18h30 (heure de la côte Est) par Adobe Analytics, la division d’Adobe chargée d’analyser le comportement des clients. Ce chiffre place cette journée en passe de dépasser les prévisions d’Adobe, qui tablaient sur une hausse de 9,2%.

La première moitié de la journée a à elle seule généré 5,9 milliards de dollars de ventes en ligne aux États-Unis, soit une hausse de 2,9% par rapport à l’année dernière, selon les données de Salesforce.

UNE CROISSANCE MODÉRÉE

Au-delà des inquiétudes économiques, les dépenses devraient rester soutenues.

Le jour de Thanksgiving, les consommateurs ont dépensé 7,1 milliards de dollars en ligne, selon Adobe, soit une hausse de 10,4% par rapport à l’année dernière, alimentée par d’importantes réductions sur les produits électroniques, les jouets et les vêtements. En effet, selon Passby, le nombre de visites dans les magasins du distributeur d’électronique Best Buy BBY.N affichait, en fin d’après-midi , une hausse de 3,2% par rapport au dernier Black Friday. Les visites dans les magasins de Walmart WMT.O et de Target étaient en légère hausse .

Dans l’ensemble, la National Retail Federation prévoit une hausse de 4,2% des ventes au détail pendant la période des fêtes de fin d’année (novembre-décembre) par rapport à l’année précédente, pour atteindre un peu plus de 1 000 milliards de dollars.

Le coût élevé de la vie est apparu comme un enjeu majeur au début du mois, lorsque les électeurs ont offert aux démocrates des victoires électorales écrasantes , sanctionnant ainsi le président américain Donald Trump pour une guerre contre l’Iran qui a fait grimper le coût de la vie.

Même les personnes aux revenus les plus élevés pourraient se retrouver à court d'argent.

Les prévisions de dépenses pour les fêtes datent pour la plupart d’avant la récente correction boursière qui a suivi les élections de mi-mandat, les turbulences chez le fabricant de puces Nvidia NVDA.O et les inquiétudes grandissantes concernant une bulle de l’IA . Ce recul pourrait freiner l’effet de richesse qui a poussé les consommateurs aisés à faire des folies, ont indiqué mardi les analystes d’UBS dans une note.

LES JOUETS EN DIFFICULTÉ

La hausse des coûts des matières premières, notamment des dérivés du pétrole comme le plastique, touche certains produits plus que d’autres.

Les prix des jouets — généralement riches en plastique — ont augmenté de 13,2% depuis le début de l’année, poussant ce mois-ci le fabricant de Barbie, Mattel MAT.O , à réviser à la baisse ses prévisions annuelles , les consommateurs se montrant réticents face à la hausse des coûts.

Mais certains produits inattendus soutiennent le secteur du jouet. Best Buy et Target ont tous deux désigné les cartes à collectionner — notamment les produits Pokémon et Magic: The Gathering — comme un moteur de croissance clé. Les jouets malléables NeeDoh sont également très demandés, selon la plateforme de marketing e-commerce Omnisend.

Les Lego semblaient également très recherchés: les chiffres de Passby indiquaient une hausse de la fréquentation de ses magasins de plus de 5% en milieu d’après-midi par rapport à la même heure du Black Friday de l’année dernière. Ce ne sont pas nécessairement les enfants qui ont stimulé cette croissance: bon nombre des acheteurs étaient des adultes, s’inscrivant dans la tendance des “kidults” qui a déferlé sur le secteur du jouet ces dernières années.

Jaime Oquendo, 46 ans, a été le premier à entrer dans le magasin Lego du centre commercial Westfield Century City à Los Angeles dès son ouverture, pour acheter un nouveau coffret Godzilla, mis en vente ce Black Friday au prix de 450 dollars.

“En fait, je m’étais assuré de mettre de l’argent de côté toute l’année, dès l’annonce de sa sortie, juste pour être sûr de pouvoir en obtenir un”, a déclaré Oquendo.