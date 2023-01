Les conseils boursiers de la semaine du 9 au 13 janvier 2023

Les conseils boursiers de la semaine. (© DR)

Nos conseils sur 26 actions

BNP Paribas

Selon les syndicats, le groupe bancaire français étudierait un plan de départs volontaires dans sa branche de crédit à la consommation, qui compte 5 .200 personnes dans une trentaine de pays. Signe qu’il n’est pas si facile de profiter de la hausse des taux d’intérêt alors que les retards de paiement augmentent à cause de l’inflation et de la baisse du pouvoir d’achat. Par ailleurs, le marché attend la concrétisation de la cession de Bank of the West (16,3 milliards de dollars), ainsi que des précisions sur les projets d’acquisition et de rachat d’actions de BNP Paribas . Conservez

Boiron

Le redressement du leader mondial de l’homéopathie n’est pas terminé : les lancements de nouveaux produits soutiennent l’activité et sa diversification dans le CBD reste prometteuse. Mais le ratio de capitalisation des bénéfices attendus pour 2023 est remonté à 16,3, un niveau plus exigeant. L’actionnaire prendra une partie de ses bénéfices et conservera le solde, car le bilan est solide et la trésorerie représente 37% de la capitalisation boursière. Le rendement attendu pour 2023 avoisine les 2,5%. Conservez

Bouygues

Le titre cède 20% en trois ans. Bouygues mériterait une meilleure considération. La diversité de ses métiers est un gage de résilience